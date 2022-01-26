我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

5年前費城置產 淨值增11萬是家庭財富增加的重要原因之一 若30年前買房 淨值增31萬

編譯洪毅／綜合報導
數據顯示，五年前在費城都會區以中位數買房的話，現在房屋淨值已增11萬元。(Getty Images)
數據顯示，五年前在費城都會區以中位數買房的話，現在房屋淨值已增11萬元。(Getty Images)

房價大漲讓許多買家吃不消；不過費城詢問報報導，房價上漲也代表擁有房屋的家庭財富增加，只要五年前於費城都會區買棟房，現在資產淨值就能增加11萬元，是家庭財富得以積累最首要的原因之一。

全國房地產經紀人協會(NAR)本月的數據顯示，如果在五年前於費城都會區以23萬4800元的房價中位數買房，現在的資產淨值增加的中位數為11萬2100元。

費城都會區10年前、15年前、30年前的房價中位數分別為21萬9600元、23萬6200元、12萬200元；10年前、15年前、30年前買房迄今，資產淨值增加的中位數分別為14萬5800元、14萬6800元、31萬4900元。

由於擁房者的房屋價值上揚，因此在進入房產市場換屋的時候，就比無房的首購族有更大的優勢；此外，房價上揚而增加的淨值，也讓擁屋者在修繕更新、支付學貸藥費、創業等方面的資金壓力更小。

NAR經濟學者蓋伊·科羅拉頓(Gay Cororaton)就表示，房價上漲讓擁屋者成為社會上的受益者，也讓他們的下一代有更好的經濟基礎；但也因為這樣的現實，因此任何有能力購屋的人，或許都應該投資在房產上，現在房價大漲也是換屋的好機會。

雖然房價有起有落，例如15年前買房的獲益，就會遭逢2009年金融風暴而不如10年前；但線上借貸平台LendingTree經濟分析師錢諾(Jacob Channel)表示，房價漲幅將在未來幾年趨緩，甚或與現在相比有所滑落，但是房產是長期資產，長線依然看漲。

科羅拉頓還表示，從房價大漲中受益的，主要還是高所得族群，應該要讓更多民眾得以擁有一間房屋，若欲如此，則要從擴大供給面下手，也就是興建更多房屋。

房價 費城 投資

上一則

馬州蒙郡室內口罩令延至2/21 疫苗護照提案擱置

下一則

STAAR報告：疫期學測成績劇跌 不及格百分比44%升到72%

延伸閱讀

4大城劫車案飆升年增510% 芝加哥比7年前增逾5倍

4大城劫車案飆升年增510% 芝加哥比7年前增逾5倍
球場外誤射8歲童致死 費城3警被控過失殺人罪

球場外誤射8歲童致死 費城3警被控過失殺人罪
費城3賊偷車未果 1人遭車主開槍射殺

費城3賊偷車未果 1人遭車主開槍射殺
費城長樂公會 1/16新屆職員就職交接儀式

費城長樂公會 1/16新屆職員就職交接儀式
費城3賊偷車未果 車主開槍射殺1人亡

費城3賊偷車未果 車主開槍射殺1人亡
費城疫情食物計畫結束 20個月共發放87.8萬餐

費城疫情食物計畫結束 20個月共發放87.8萬餐

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

拉鳳眼嘲弄西北大學亞裔生 威大球迷遭趕出球場

2022-01-20 12:01
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)

她臨終前剖腹救了第6胎 德州27歲婦拒接種染疫

2022-01-20 17:35
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
遊民在高速路橋下打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

奧斯汀遊民 在鋼筋水泥樑柱狹縫中 用木板搭出住處

2022-01-18 12:55

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時