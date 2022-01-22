我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

涉性侵2少女 新州擊劍教練出庭前陳屍獄中

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州擊劍教練科瓦克斯去年被控性侵兩名學生，日前被發現陳屍牢房中。(薩莫塞郡檢察官辦公室照片)
新澤西州擊劍教練科瓦克斯去年被控性侵兩名學生，日前被發現陳屍牢房中。(薩莫塞郡檢察官辦公室照片)

新澤西州一名擊劍教練科瓦克斯(Stephen M. Kovacs)去年被控性侵兩名學生，法院原本裁定交保，後來因故撤銷保釋還押薩默塞郡(Somerset)監獄，結果日前被發現陳屍在牢房，獄方、檢方及律師都對科瓦克斯的死因三緘其口。

檢察官指出，科瓦克斯於去年10月13日分別被一位14歲及16歲的少女指控性侵而被捕，法院原本裁定保釋，但因為他12月時使用了Spotify及YouTube個人帳戶而被認為違反禁止接觸令，法院裁定撤銷保釋並還押看守所；原本定本月18日出庭聆訊，但卻被獄方發現死亡。

根據一名16歲被害人說法，科瓦克斯8月時把她帶到薩莫塞郡一座停車場，對她性侵三次；檢方調查後認定科瓦克斯其後續更曾在9月間於被害少女家中留宿五次，其中三次對她性侵。

此案經披露後，另一名14歲的少女也挺身而出，指控科瓦克斯曾在2020年1月間向他發送色情視頻，並多次被科瓦克似在邦德布魯克鎮(Bound Brook)性侵。

科瓦克斯過去曾分別任教於杜克大學(Duke University)、史蒂芬斯科技大學(Stevens Institute of Technology)等多所大學及高中的擊劍隊，也曾代表哥倫比亞大學參加各式比賽，職涯戰績豐富。

性侵 新澤西州 監獄

上一則

專業經紀人團隊 德達家族業績出眾

下一則

國泰銀行鍍金福虎 貴氣又討喜

延伸閱讀

緬懷車禍死者 新州130號公路旁紀念館規模大

緬懷車禍死者 新州130號公路旁紀念館規模大
德國公布教會性侵兒童報告 前教宗本篤知情未行動

德國公布教會性侵兒童報告 前教宗本篤知情未行動
新州母嬰補助金 將改發電子轉帳卡

新州母嬰補助金 將改發電子轉帳卡
時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃

時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

2022-01-17 20:58
遊民在高速路橋下狹縫打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

2022-01-17 21:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報