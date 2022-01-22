涉性侵2少女 新州擊劍教練出庭前陳屍獄中

新澤西州擊劍教練科瓦克斯去年被控性侵兩名學生，日前被發現陳屍牢房中。(薩莫塞郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 一名擊劍教練科瓦克斯(Stephen M. Kovacs)去年被控性侵 兩名學生，法院原本裁定交保，後來因故撤銷保釋還押薩默塞郡(Somerset)監獄 ，結果日前被發現陳屍在牢房，獄方、檢方及律師都對科瓦克斯的死因三緘其口。

檢察官指出，科瓦克斯於去年10月13日分別被一位14歲及16歲的少女指控性侵而被捕，法院原本裁定保釋，但因為他12月時使用了Spotify及YouTube個人帳戶而被認為違反禁止接觸令，法院裁定撤銷保釋並還押看守所；原本定本月18日出庭聆訊，但卻被獄方發現死亡。

根據一名16歲被害人說法，科瓦克斯8月時把她帶到薩莫塞郡一座停車場，對她性侵三次；檢方調查後認定科瓦克斯其後續更曾在9月間於被害少女家中留宿五次，其中三次對她性侵。

此案經披露後，另一名14歲的少女也挺身而出，指控科瓦克斯曾在2020年1月間向他發送色情視頻，並多次被科瓦克似在邦德布魯克鎮(Bound Brook)性侵。

科瓦克斯過去曾分別任教於杜克大學(Duke University)、史蒂芬斯科技大學(Stevens Institute of Technology)等多所大學及高中的擊劍隊，也曾代表哥倫比亞大學參加各式比賽，職涯戰績豐富。