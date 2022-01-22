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無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲

編譯陳韻涵／綜合報導
移民與家庭權益團體譴責新澤西州州長墨菲，不當處置補助無證勞工的4000萬元疫情紓困基金「被排除新州人基金」。圖為該計畫的廣告。(新州政府網站)
移民與家庭權益團體譴責新澤西州州長墨菲，不當處置補助無證勞工的4000萬元疫情紓困基金「被排除新州人基金」。圖為該計畫的廣告。(新州政府網站)

20個移民與家庭權益團體日前譴責新澤西州州長墨菲，不當處置補助無證勞工的4000萬元疫情紓困基金。

新州百賽克郡(Passaic)居民菲立克斯‧蓋亞多(Felix Gallardo)是無證女工，她早已計畫好拿到「被排除新州人基金」(Excluded New Jerseyans Fund，簡稱ENJF)補助後，要用來繳電費並升級兒子求學所需的網路設備。

三個月過去，她申請的疫情補助遲未到手，直到本周才發現大部分補助上月底到期，不知還能否拿得到。

蓋亞多在移民與家庭權益團體的陪同下，於19日召開記者會，抗議墨菲政府不當處置4000萬元的ENJF。

確診後失業的蓋亞多說：「這不公平且不人道，政府只管我們的產能價值，罔顧我們真正的需求，我要求政府補助所有(無證)勞工。」

墨菲去年5月宣布ENJF，10月開放申請，其中600萬元來自聯邦「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(CARES Act)，補助每人1000元，收入不及5萬5000元的家庭每戶2000元；新州政府上月宣布加碼一倍補助，讓補助總額達到每人2000元，低收入戶每戶4000元。

新州衛生廳表示，補助申請本月31日截止，但4000萬元的補助早在去年底到期。

新州政府表示，這筆補助可望讓2萬人到3萬人受惠，當局截至本月19日收到1萬1800多人申請，其中2700件獲准、531件遭駁回，1500人沒有回應或撤銷申請，另有7100件在審查中。

新州約有46萬名無證居民在各行各業服務，對新州經濟貢獻極大；20個社運團體17日聯合寫信給州長，嚴正關切補助金的流向，寫道「迄今只有1萬1000戶家庭申請ENJF，不到3000人獲得補助」。

該團體聯署信呼籲新州政府加速援助無證家庭。

新州 紓困 疫情

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