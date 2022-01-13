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費城破獲假房契真賣屋 逮7嫌首領在逃

編譯洪毅／綜合報導
費城檢方宣布逮捕七名犯罪團夥成員，這些人被控趁屋主前往療養照護機構或是去世，偽造房契等文件轉售物業賺取不義之財，犯罪團夥的首領依然在逃。(Getty Images)
費城檢方宣布逮捕七名犯罪團夥成員，這些人被控趁屋主前往療養照護機構或是去世，偽造房契等文件轉售物業賺取不義之財，犯罪團夥的首領依然在逃。(Getty Images)

費城檢方10日宣布逮捕七名犯罪團夥成員，因為這些人被控趁屋主前往療養照護機構、或是去世後不久的機會，偽造房契等文件轉售物業賺取不義之財，讓屋主們損失90萬元以上；而這批犯罪團夥的首領依然在逃。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，費城檢察長克拉斯納(Larry Krasner)以「卑劣」一詞形容這些犯罪團夥，因為他們的不義之財專門從已經去世、或是須住進特別照護機構的民眾身上竊取。

檢察官金柏莉‧埃薩克(Kimberly Esack)則表示，這些犯罪團夥竊取的不只是房產，更是盜竊了「這個人」，「這個人的過去、現在、未來，都被這些團夥成員盜取。」

這些犯罪團夥的行為已持續數年，多是趁著屋主因故不在家時，偽造房契等文件後，將房產出售牟利；根據檢方說法，團夥們竊取的房產至少有14處，讓業主們損失總額超過90萬元，而且除一名住進安養院的90歲老婦外，其他人則已去世。

埃薩克表示，這些犯罪團或透過偽造房契、竊取他人身分、製造假身分及假的許可文書；而現在，檢方已經掌握他們如何製造假房契的方式，並藉由通聯紀錄找到犯罪團夥成員。

埃薩克還說，未知的遭竊房屋可能還有更多，若民眾欲防範此事，應該注意鄰居是否有年長者或近期去世者，若有之、且周遭出現可疑活動時，可致電警方或檢調單位。

檢方呼籲30歲的團夥首領、人稱「Matthew Victor Black」的瓦希德‧雷德蒙(Wahid Redmond)出面自首；克拉斯納表示，雷德蒙是整個犯罪事件的首謀，要為此承擔責任，而檢方也要避免未來還有市民成為雷德蒙策畫的犯罪下的受害者。

費城 檢察官

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