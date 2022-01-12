各大學防疫標竿 羅格斯大學新學期須打補強針

新澤西州羅格斯大學宣布將改變學校防疫政策，包含要求學生和全體教職員工生接種補強針。(6abc電視台截圖)

為因應Omicron變種病毒 帶來的新一波疫情爆發，新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)已宣布將改變學校防疫 政策，包含要求學生和全體教職員工生接種補強針；新規定將適用於該校新朗士維克(New Brunswick)、紐瓦克(Newark)與肯登(Camden)校區，自本月18日寒假過後的新學期開始實施。

羅格斯大學表示，新的規定要求所有符合資格的教職員工及學生接種補強針，學校開學日期暫時仍維持18日開學，但所有行政人員於31日前均居家辦公、餐廳也禁止堂食，課程並改為線上教學；因此，原定16至17日開放學生搬入宿舍的期程也相應地延至29日至30日；31日開始恢復實體授課時，所有進入校園的教師及學生都須出示72小時內核酸檢測陰性報告。

羅格斯大學副校長卡爾卡多(Antonio Calcado)說：「由於Omicron變種病毒急遽傳播，本校有必要根據最新科學數據滾動式調整防疫措施，但同時兼顧我們盡可能全面重返實體授課的目標；因此，我們將根據當前最具專業性的科學數據，保護本校不受病毒入侵。」

羅格斯大學在防疫措施上，向來是全美各大學的標竿，許多措施都走在最前端；例如去年9月開學前，當全美還在辯論大學是可要求學生接種才許返校上課時，羅格斯大學即開全國之先，要求全體教職員工及學生須完整接種兩劑疫苗 才可返校上課或辦公，且不許學生以宗教信仰為由申請豁免；此政策一出確實起拋磚引玉之效，包含康乃爾大學(Cornell)及普林斯頓大學(Princeton)後來均跟進，宣布未打疫苗者不得入校。