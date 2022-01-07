4種身分讀大學 可享新州居民學費

新澤西州議會通過一項法案，對於人口販賣受害者以及持有幾種特定簽證的移民，就讀州內大學可享州民學費。(取材自推特)

新澤西州 議會已通過一項法案，對於人口販賣受害者以及持有幾種特定簽證 的移民，可享有州民身分的學費(in-state tuition)收取標準就讀州內大學；這項編號為S3119的新法將於州長墨菲(Phil Murphy)簽署後生效。

新法上路實施後，符合資格的移民學生以及現居美國的外籍人士，在新澤西州就讀大學將可省下不少學費。

以羅格斯大學(Rutgers University)為例，新布朗士維克(New Brunswick)校園大學部學生州民學費一學年為1萬5804元，外州學費(out-of-state)每學年學費則為3萬3005元。食宿費用每學年平均約為1萬3402元。

根據法案，州民學費收取標準將適用於：

持有T簽證(T visa)的學生

現居美國的人口販賣受害者，經國土安全部認定若遣返回到祖國將面臨危險。新法上路後也將為T簽證持有人就讀大學提供州政府補助、獎助金及獎學金。

持有U簽證(U visa)的學生

現居美國且曾經協助執法機關調查犯罪案件，或者在犯罪案件中遭受身體或精神傷害的受害者。U簽證持有人同樣也可獲得新州 政府提供獎學金或助學金。

持有O-1簽證外籍人士的兒女

美國對科學、藝術、教育、商務、體育、電視界及電影圈等方面的傑出人士提供O-1簽證，O-1簽證持有人的兒女或監護兒童將適用新州州民學費標準，但無法獲得新州政府獎學金或獎助金補助。

持有O-2簽證外籍人士的兒女

O-2簽證是發給現居美國，為O-1簽證持有人的特定工作或演出擔任助理的外籍勞工。O-2簽證持有人的兒女或監護兒童也適用新州州民學費標準，不過沒有州府的獎助學金補助。