新州法鼓山1/29及1/30新春祈福 共修祝願“抗疫”人人平安

新澤西 法鼓山新春法會及祈福活動，定於1/29上午 10am -12pm;1/29（週六）下午1:30pm-3:30pm 及 1/30 （週日）早上9:30am至12pm 舉行。祈福的朋友們可拜佛、點燈、心靈處方籤、撞鐘、抄經、禪繞禪（抄經紙邊）、禦守、國畫示範。即日起接受點新春燈籠祈福。詳情請洽分會知客處：732-249-1898

預約光明，點亮人生 ，點一盞心燈，為自己祈願慈悲、智慧，為一切眾生祈願安定和諧，快樂富足，世界和平。常年光明燈登記：t.ly/xTkZ

慈悲護持捐款網頁Donation page:http://ddmbanj.org/zh-hant/node/2705可接受信用卡及Paypal方式護持捐款，鏈接https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=Z655ZBSWCY4Z8

健身活動 - 太極拳 八段錦， 每週六早上 9:00 – 10:00地點：新澤西分會。若當日天氣允許，則以室外上課方式進行。有興趣者請簡訊報名 732-249-1898, 簡訊內容請註明姓名、太極拳八段錦、和郵箱地址。

學習佛法的朋友也可以參加線上讀書會，透過閱讀聖嚴法師著作書籍的過程中，每個人對書中的一句話或一段文字產生正信的想法或觀念，經由彼此的交流分享及關懷，互相學習並教育 自己，將學習心得實地運用在日常生活之中，從觀念的改變做起，實現提昇人的品質，建設人間淨土的理念。具體日期：每月第二及第四個星期四，時間為：晚上7點30分至9點，本期課程書籍：《找回自己》，線上zoom 會議室的方式與大家分享；報名方式：請簡訊732-249-1898 ，簡訊內容請寫明：報名讀書會，姓名，電話及email address。法鼓山會在收到您的報名後，將zoom會議室ID以email方式寄給您。

法鼓山是一個提倡心靈環保的佛教教育團體，希望以關懷來達成教育的功能，同時以教育來完成關懷的任務，帶給這個社會及世界更多的平安與幸福。 希望佛學愛好者們認識佛教的基本教義及了解法鼓山推動的修行生活。讓您在疫情期間繁忙緊張的身心發現安頓之處，借此敞開身心成長的契機，並促發次第向上修學的意願。佛學班帶給您快樂輕鬆的環境，練習靜坐，體驗覺察，身心放鬆，培養智慧，學習在生活中運用佛法。