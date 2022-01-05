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疫情又升溫 新州部分學校改回遠端授課

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州有愈多的學區學校恢復遠端授課模式，而費城學區多達200所以上的學校都在本周如期開學。圖為老師為學生測量體溫。(美聯社)
新澤西州有愈多的學區學校恢復遠端授課模式，而費城學區多達200所以上的學校都在本周如期開學。圖為老師為學生測量體溫。(美聯社)

因應最新變種病毒Omicron確診病例四起，加上教職員人力嚴重不足，新澤西州將有愈多的學區學校在2022年新學期恢復遠端授課模式；而費城學區多達200所以上的學校都將在本周如期開學，但上個月已有19所學校決定先暫時關閉校園。

新州部分地區如科林斯伍德(Collingswood)、奧克林(Oaklyn)和伯靈頓鎮(Burlington Township)的公立學校陸續宣布，因應新冠肺炎傳播率上升，新學期的前幾周將改為線上授課。

「要做這樣的決定並不容易，」伯靈頓學區總監瑪莉安‧貝爾(Mary Ann Bell)1日透過聲明向家長們解釋：「我們明白實體授課對孩子們才是最佳的學習方式。」

根據科林斯伍德和奧克林學區於31日寄出的電子郵件，學校預計將在1月18日恢復實體授課，但「若情況比預期更快改善，也可能提前」。

伍百瑞市(Woodbury)公立學校在上個月決定，新年開學第一周將實施半天上課半天停課，讓學生們避免在午餐時間脫下口罩、冒上染疫的風險；之後肯登市學區學校(Camden City School District )和賓沙肯學校(Pennsauken Schools)也跟進宣布恢復遠端授課模式；不過費城市郊地區大多學校仍維持實體授課。

下梅里恩學區(Lower Merion School District)1日宣布，該區學校3日將暫時關閉，確保教職員人力充足後才會開放校園，若人力不足則維持遠端授課；學區總監穆明(Khalid N. Mumin)向家長們致函，只要人力充足盡可能讓學生們到校上課，「而且在安全的情況下，我們的目標仍是維持實體授課」，不過1月14日前學生們也可保留遠端學習的選擇。

中鹿學區(Central Bucks School District)上個月表示，儘管Omicron疫情再起導致教職人力面臨短缺，但仍會依照開學日程重啟校園。

學區 費城 公立學校

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