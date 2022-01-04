德拉瓦州漲時薪上路 反對者：對小商家和消費者不利

德拉瓦州最低時薪將於1月1日起，從9.25元調為10.5元，每年逐步調升，在2025年達到15元。(Getty Images)

德拉瓦州 最低時薪於1月1日起，從9.25元調漲為10.5元，但反對者認為此舉將對小型商家和消費者不利。

該州基本時薪調漲計畫分四階段，預計至2025年以前完成；此次為第一階段，之後到2023年將調漲至11.75元，2024年調至13.25元，2025年調至15元。

該決議又名為德拉瓦州參議會第15號法案(Senate Bill 15，SB15)，由該州民主黨 籍參議會議員沃許(Jack Walsh)和眾議會議員布萊迪(Gerald Brady)共同提出，按程序獲得參眾兩會 表決通過，並經州長卡尼(John Carney)於去年7月簽署。

此案也獲得工會領導人和部分業界人士的支持，卡尼在簽署法案之前更強調，提高基本時薪將「提升低薪勞工的生活，讓他們的孩子和其他人獲得同等的機會」。

不過有些地方商會和經營小本生意的商家並不這樣樂觀，聲稱調漲幅度太大且時機不對，德拉瓦州中央商會(Central Delaware Chamber of Commerce)主席茱蒂‧迪奧哥(Judy Diogo)說：「我想沒有人會反對依照個人的工作表現給予應得的薪資，假設兩個分別30歲和16歲的人來應徵同一份工作，雇主得要付12或13元的時薪，你覺得會怎麼樣？當然是選工作經驗相對豐富的人。」

然而沃許堅稱，第15號法案是建立在「平等、公平和互相照顧」的基礎上，他認為批評者的立論「絕非事實」；他表示：「如果你仔細回顧過去我們調漲薪資後的狀況，你會發現失業率都呈現下降或持平，而我們的GDP也會跟著上升或持平。」

沃許表示，「該法案絕非支持或反對商業行為，而是你支不支持提升人民的生活品質，協助社會脫貧」。