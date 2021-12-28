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媽媽聯誼會捐1萬 助泰北華校抗疫

【新澤西訊】
媽媽聯誼會捐款1萬美元助泰北華文學校購買防疫物資。（媽媽聯誼會提供）
媽媽聯誼會捐款1萬美元助泰北華文學校購買防疫物資。（媽媽聯誼會提供）

泰國北部疫情嚴重，泰北華文學校亟需防疫物資及藥品，媽媽聯誼會日前捐款1萬美元為美賽華雲學校解決防疫所需，並幫助30名學生繳納學費 。

在泰國北部清萊的美斯樂、滿星疊、茶房等上百個山村，住著一群曾被世人遺忘的國民黨孤軍，在資源匱乏的山區裡艱難地生活，直至1982年經媒體等披露孤軍在當地的艱困生活，引來香港和台灣的救濟，孤軍的生活才有所改善。

遺民中生代為了讓下一代繼續學習中文，在窮山惡水的山村持續推廣華文教育，盡量維持一個村落一個學校；由於教學設備極缺，合格教師難留，造成這些學校的教學相對落後，師資缺乏。

2019年位在泰緬邊境邊關城鎮的美賽華雲學校校長田景燦連絡上媽媽聯誼會會長張春華，希望該會將泰北的學校也列入聯誼會幫助的學校；同年10月張春華與義務負責遠程教學技術培訓的工程師周林江自費親赴泰北考察後，開始援助該地華文學校。

媽媽聯誼會表示，今後將不僅繼續捐贈設備幫助泰北的華文學校，還將惠及緬北、寮國的孤軍後裔；該會表示，有意支持聯誼會此捐助項目的民眾捐款支票，可寄至6 Hardley Dr，Cranbury NJ 08512 ( 註明泰北 、緬北、老撾) , 聯繫電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，網頁:njumca.org。

防疫 泰國 邊境

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