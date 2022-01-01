我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出節日臨近 店內貨品齊備 是節日購物的好去處

新澤西訊
新澤西Edison樂天廣場超市貨品齊備，質優價廉，是節日購物的好去處。
新澤西Edison樂天廣場超市貨品齊備，質優價廉，是節日購物的好去處。

  服務華人超過三十年，在大華府地區及佛州擁有十多家門店的樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市之一。座落於新澤西Edison的樂天廣場超市開張數年，深受華人愛戴，超市不但亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，是理想的大型超市。

  因疫情關係，新澤西Edison樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市不但竭誠提供最佳產品及服務，也持續不斷保障顧客及員工的健康及安全。

  新澤西Edison樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。新澤西Edison樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源非常充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。蔬果部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

  樂天廣場超市每週有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報報章上的廣告。現節日臨近，超市貨品齊備，滿足你宴客或派對需要，是節日購物的好去處。

  樂天廣場超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。

新澤西 蔬菜 華人

上一則

旺發搬家 攜手與您共迎2022！ 祝大家新年快樂

下一則

紋綉講座系列 之 紋唇篇~ Hyper Real讓您唇唇欲動 光彩照人

延伸閱讀

新澤西紐瓦克港、紐約港沒堵塞 業務一枝獨秀

新澤西紐瓦克港、紐約港沒堵塞 業務一枝獨秀
美西塞港 美東紐新2港順暢 聖誕禮物不延誤

美西塞港 美東紐新2港順暢 聖誕禮物不延誤
新澤西福建同鄉會 韞青獎學金12/31截止申請 《新澤西福建同鄉會鼓勵鄉親子女申請“韞青獎學金”》

新澤西福建同鄉會 韞青獎學金12/31截止申請 《新澤西福建同鄉會鼓勵鄉親子女申請“韞青獎學金”》
鯉魚門海鮮

鯉魚門海鮮
聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初

聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初
新澤西華人醫學協會 第二屆年會圓滿拉下帷幕

新澤西華人醫學協會 第二屆年會圓滿拉下帷幕

熱門新聞

大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

2021-12-26 12:31
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議