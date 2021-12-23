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41老師因學生染疫亡請假 費城校長擬提告

編譯柯立偉／綜合報導
就讀於費城奧尼特許高中的17歲學生柴契(小圖)13日因新冠肺炎病故，許多教師因擔心學校消毒不周而於20日請假抗議，迫使校方宣布改採線上授課。(CBS費城電視台截圖)
就讀於費城奧尼特許高中的17歲學生柴契(小圖)13日因新冠肺炎病故，許多教師因擔心學校消毒不周而於20日請假抗議，迫使校方宣布改採線上授課。(CBS費城電視台截圖)

一名就讀於費城奧尼特許高中(Olney Charter High School)的17歲學生柴契(Alayna Thach)13日因新冠肺炎病故，許多教師因擔心學校消毒不周而於20日請假，迫使奧尼高中20日宣布改採線上授課；學校教師工會指出，校方揚言要對請假的老師採取法律行動。

校方表示，20日請假的教師共41人，但當中只有少部分與確診的學生有過密切接觸；雖然學校已經按教師工會的要求加強環境清消，並採取了許多其他學校並未採取的公衛措施，就是希望能夠提供最乾淨的教學環境，但工會方面似乎還有更多要求；因此目前暫定線上授課直接持續至寒假，下學期開學第一周也繼續維持線上授課。

校長湯普森(James Thompson)說：「校方正在與法律顧問商討接下來怎麼做，在此之前，線上授課將會持續一段時間。」

另一方面，湯普森也指控工會「利用學生的死大作文章」，稱「我認為工會方面正謀畫著要推動某件逼迫校方就範的事，但學生的死不應該是被大人用來達成目的的工具。」

全美教師聯合會賓州分會(AFTP)主席史騰柏格(Arthur Steinberg)反擊說：「當學生們已因為隔離而進行線上教學時，學校就不應該批評只是要求『乾淨教學環境』的老師們；請假教師的訴求很簡單，就是控制病毒傳播，在校內疫情未獲控制前，不要恢復實體授課。」

奧尼高中教師工會副主席莎拉•肯尼(Sarah Kenney)也說：「我們從來不是要罷工，只是要求學校在面對Delta病毒和Omicron病毒的侵襲前，更積極地改成線上授課，不要讓教師和學生都面臨染疫風險。」

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