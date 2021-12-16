新州男熱愛聖誕節 自家院子裝30萬個燈飾 開放參觀

新澤西州男子格雷斯過去15年堅持在自家前院舉辦格雷斯家族假期燈光秀，今年更是突破往年的紀錄，庭院布滿超過30萬個燈飾。(取材自臉書)

新澤西州 友聯郡(Union)一名男子格雷斯(Brandon Gress)對聖誕節 情有獨鍾，過去15年堅持在自家前院舉辦格雷斯家族假期燈光秀(Gress House Holiday Light Spectacular)，並擺滿各種聖誕燈飾；今年更是突破往年的紀錄，庭院布滿500個以上的裝飾品、100個雪人，以及超過30萬個燈飾。

「我超愛聖誕節，」格雷斯說：「這輩子除了聖誕節，我沒有更熱愛的東西了，我對聖誕節充滿狂熱。」

格雷斯與母親同住，他們在碩大的前院擺滿聖誕裝飾，壅擠的程度讓人寸步難行，就連庭院旁的走道也沒空下；而整棟屋子、包括屋頂，也都掛滿了各種聖誕顏色的燈飾。

「每一個裝飾都具有獨特的意義。」格雷斯解釋，這些燈飾有些是家人給他的，還有一些是先前和朋友在「垃圾箱撈寶」(dumpster diving)時發現的：「我這麼做是因為，我記得小時候我對聖誕節燈飾就非常著迷，經常嚷嚷要媽媽和阿姨帶著我到處去看別人家的聖誕燈飾。」

歷時15年的格雷斯聖誕燈光秀已經成為家喻戶曉的聖誕觀光 景點，「年復一年，來的人愈來愈多，我們也漸漸變成他們聖誕節傳統的一部份」。

格雷斯還找來許多志工幫忙擺設這些巨大的裝飾品，其中包括一只四呎高的聖誕老人；他還邀請志工在裝飾品上留下簽名作紀念；附近的居民也經常捐贈聖誕裝飾，如今讓他的儲藏室累積超過3000個裝飾品。

平時於米德鎮(Middletown)擔任教職的格雷斯透露，去年學生為他合買了一只禮物，「那是我收過最酷的裝飾品，聖誕老人上面簽滿所有孩子的名字。現在，他們可以來我的院子找到它。」

格雷斯聖誕燈光秀於12月1日起至明年1月6日，不分氣候從每天晚上6時至10時，民眾可免費觀賞。