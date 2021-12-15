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難看？創意？新州會議中心紙雕聖誕樹惹議

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州艾斯伯瑞公園市今年不同於以往，推出一座嶄新的紙雕的聖誕樹，作為會議中心的聖誕節裝飾主軸，不過卻引來各種批評。(美聯社)
新澤西州艾斯伯瑞公園市今年不同於以往，推出一座嶄新的紙雕的聖誕樹，作為會議中心的聖誕節裝飾主軸，不過卻引來各種批評。(美聯社)

新澤西州艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)今年不同於以往，推出一座嶄新的紙雕的聖誕樹，作為會議中心的聖誕節裝飾主軸；不過卻引來各種批評，甚至被比喻是貓抓板，或一堆亞馬遜(Amazon)紙箱堆成的作品。

這座紙雕聖誕樹融合許多澤西海岸(Jersey Shore)的元素，包括市中心的建築風格和豐富的音樂文化；更重要的是，響應環保的紙雕聖誕樹，拆掉後還能回收。

有些民眾認為這樣的造型別具意義；艾斯伯瑞公園市居民伊莉莎白‧西米區(Elizabeth Khimitch)說：「我覺得很符合城市的風格，給人一種獨樹一格的感覺。」

然而，大多人似乎對這座聖誕樹不以為然；來自霍布肯(Hoboken)的索利曼多(Anthony Solimando)說：「看起來很像亞馬遜包裹」；艾斯伯瑞公園市居民艾米‧麥奇(Amy Mackey)說：「我不喜歡。這只是個藝術品而已，難道我們就不能擺個傳統的聖誕樹嗎？」

這座紙雕聖誕樹是由當地藝術家拉瓦立(Michael Lavallee)和哈弗(Brad Hoffer)設計製作，並命名為「奉獻樹」(The Giving Tree)；拉瓦立說：「他們要我設計個充滿喜氣的創作，但我無意奪走任何人的聖誕樹。」

艾斯伯瑞公園市副市長艾米‧昆恩(Amy Quinn)則對聖誕樹表示支持：「我喜歡當地藝術家的創作與眾不同，不管喜歡或討厭，它都成功引起話題。」

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