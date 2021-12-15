我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

新州公務員完全接種達7成 短短一周確診攀升25%

編譯柯立偉／綜合報導

民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)13日公布州政府雇員接種率，是自10月18日針對州公務員實施強制接種令以來首次公布相關數據；墨菲表示，新州公務員的完整接種率已達70%，與整體州民的接種率持平。

墨菲指出，這是10月18日至12月7日間的統計，州政府所有部門，包含廳級單位、委員會等50個機關均納入統計，其中更有高達43個單位的接種率突破75%；他說：「為了確保所有人都有一個安全的工作環境，並保障每一位到各機關洽公民眾的健康，疫苗強制令絕對有其必要。」

另外，針對剩下約30%未接種的州公務員是否面臨懲處的問題，墨菲給予肯定答覆，但並未透露目前是否有任何公務員已因此受懲戒；倒是墨菲的首席政務顧問加格(Parimal Garg)直言：「任何拒絕接種的公務員，都會受到『漸進式處分』，從開始的警告、申誡等溫和手段開始，仍拒不配合者，最重可被撤職。」

不過，雖然州公務員及整體州民的接種率均顯著升高，新州近來的疫情態勢仍不容樂觀，短短一周內確診數量就攀升了25%；墨菲對此發展趨勢表示：「感恩節前我們就預估到節後疫情惡化的可能，目前也確實朝此趨勢發展。」

對此，墨菲重申接種疫苗的重要性，同時呼籲民眾不要恐；他說：「根據各醫院回報的數據，未接種者染疫住院的數量比已接種者多六倍，因此接種疫苗很重要；不過即便疫情有惡化的現象，受惠於整體接種率偏高，我們預估新州不會重回去年3月那樣的悲慘狀況。」

除了社區整體疫情增溫外，校園的確診率也在上升；但州長指出，目前沒有跟進紐約要求5至11歲孩童出示至少接種一劑疫苗的證明才能進入餐廳用餐的計畫；另一方面，新澤西州衛生廳長朱蒂．柏西奇利(Judy Persichilli)對校園疫情的發展態勢還算樂觀，她說：「目前我們在校園推廣疫苗的作業還算成功，許多學童已接種疫苗；如果你想保護好自己的孩子，請務必接種。」

疫苗 疫情 新澤西州

上一則

德州法律出現大漏洞 牧師住豪宅竟免繳地產稅

下一則

馬州今冬首例 50多歲男子凍死 衛生廳籲勿在寒冷戶外停留過長

延伸閱讀

新州州長墨菲：打造新州居住「無負擔」社區

新州州長墨菲：打造新州居住「無負擔」社區
推動族裔福祉 新州成立亞太裔委員會

推動族裔福祉 新州成立亞太裔委員會
紅潮來襲 新州參議會議長史威尼承認敗給共和黨杜爾

紅潮來襲 新州參議會議長史威尼承認敗給共和黨杜爾
共和黨西塔瑞利 否認州長選舉舞弊說

共和黨西塔瑞利 否認州長選舉舞弊說
新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票

新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票
墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難