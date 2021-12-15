新州公務員完全接種達7成 短短一周確診攀升25%

民主黨籍新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)13日公布州政府雇員接種率，是自10月18日針對州公務員實施強制接種令以來首次公布相關數據；墨菲表示，新州公務員的完整接種率已達70%，與整體州民的接種率持平。

墨菲指出，這是10月18日至12月7日間的統計，州政府所有部門，包含廳級單位、委員會等50個機關均納入統計，其中更有高達43個單位的接種率突破75%；他說：「為了確保所有人都有一個安全的工作環境，並保障每一位到各機關洽公民眾的健康，疫苗 強制令絕對有其必要。」

另外，針對剩下約30%未接種的州公務員是否面臨懲處的問題，墨菲給予肯定答覆，但並未透露目前是否有任何公務員已因此受懲戒；倒是墨菲的首席政務顧問加格(Parimal Garg)直言：「任何拒絕接種的公務員，都會受到『漸進式處分』，從開始的警告、申誡等溫和手段開始，仍拒不配合者，最重可被撤職。」

不過，雖然州公務員及整體州民的接種率均顯著升高，新州近來的疫情 態勢仍不容樂觀，短短一周內確診數量就攀升了25%；墨菲對此發展趨勢表示：「感恩節前我們就預估到節後疫情惡化的可能，目前也確實朝此趨勢發展。」

對此，墨菲重申接種疫苗的重要性，同時呼籲民眾不要恐；他說：「根據各醫院回報的數據，未接種者染疫住院的數量比已接種者多六倍，因此接種疫苗很重要；不過即便疫情有惡化的現象，受惠於整體接種率偏高，我們預估新州不會重回去年3月那樣的悲慘狀況。」

除了社區整體疫情增溫外，校園的確診率也在上升；但州長指出，目前沒有跟進紐約要求5至11歲孩童出示至少接種一劑疫苗的證明才能進入餐廳用餐的計畫；另一方面，新澤西州衛生廳長朱蒂．柏西奇利(Judy Persichilli)對校園疫情的發展態勢還算樂觀，她說：「目前我們在校園推廣疫苗的作業還算成功，許多學童已接種疫苗；如果你想保護好自己的孩子，請務必接種。」