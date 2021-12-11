千錘百煉一碗麵 來來拉麵為您聖誕添溫暖

聖誕將至冬日漸濃，此時吃口冒著濃鬱香氣的拉麵，再用兩手捧著湯碗，吸溜吸溜地吞下熱湯，感覺心頭上的煩事都隨著湯沖到了肚子裡，幸福感滿滿！天下美食 千千萬，可唯有日式拉麵多年來在飲食界獨占鰲頭，引領時尚 。

來來拉麵的種類繁多，總有一碗適合您：來來本樓拉麵、味增拉麵、超濃拉麵、旦旦拉麵、牛尾拉麵、牛排拉麵、煙筍拉麵、臺灣牛肉麵等；麵條筋斗、湯頭濃鬱鮮美、配菜豐富量足。作為新州 日式拉麵界的 “領頭羊”出品非常講究，湯頭真材實料熬制而成，普通湯頭要15個小時以上，濃湯型的湯頭更久。多年來保持天然、健康、味美、量足的特點，備受當地人的喜愛。

來來拉麵使用的麵條，係引用最新進的日本機器和高級麵粉自製而成，不添加任何添加劑、防腐劑和化學成分，基本上是2天之內全部賣光，新鮮又健康，客人吃的安心。

來來眾麵中，最受食客們喜愛的要屬豚骨拉麵，將豬頭骨以及豬大骨經過長時間慢慢熬製後的湯頭香醇濃鬱，麵條則是由麵點師傅特製而成，軟硬適中；豚骨湯底看似濃鬱，但實際喝上一口卻會被清爽可口的味覺所震撼。通過傳統精心打造而成的湯底，能從中感受到豚骨原有的風味，完美的一碗豚骨拉麵就在來來誕生了。

日式鹽味拉麵也不甘示弱， 主要使用鹽進行調味的鹽拉麵，看似單純，但對於食材以及調味的要求卻非常高。在湯底製作的過程中會使用到雞骨或豚骨等食材，但是熬煮的程度需要把握得當，要做到湯汁清澈，口感清爽細膩。還有海鮮拉麵也不容錯過，各路海鮮匯聚一碗，不管是從視覺還是味覺都堪稱一絕！

來來拉麵除了美味的拉麵外，還提供精美小菜和濃香的奶茶，脆皮糯米雞、章魚燒、雞排鹵肉飯/咖喱飯，肥牛飯等期待您的到來；一碗麵，易溫暖！現已開放堂吃，歡迎光臨！Rai Rai Ramen (East Brunswick)，300 State Route 18 Ste# 33A East Brunswick, NJ 08816電話：732-360-8609；來來同時還有幾家分店為您提供選擇便利，歡迎上網查看。