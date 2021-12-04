高中時遭警衛多次性侵 新州女求償5000萬

一名26歲的女子指控十年前就讀「蘿莎．帕克斯美術與表演藝術學校」時，遭學校警衛性侵，雖向校方報告卻未獲回應，現在求償5000萬元。(取材自臉書)

一名現年26歲的女子日前向新澤西州 百賽 克郡(Passaic)法院提告，指控十年前就讀高中時，遭學校警衛性侵 ，當時雖向校方報告，但校方卻「已讀不回」;因此將帕特森教育 委員會（Paterson Board of Education)與性侵加 害人麥奎爾(Rashawn McGuire)列為共同被告 ，求償5000萬元。

據法庭文件顯示，受害女學生認為「蘿莎．帕克斯美術與表演藝術學校」(Rosa L. Parks School of Fine and Performing Arts)未盡督導責任，造成她身體及情緒上的損害，且未即時調查她對學校警衛提出的性侵指控，還協助隱瞞，違反新澤西州相關法令對婦女權利的特別保護，因此要求麥奎爾與校方就此民事賠償案件負連帶責任。

受害女子表示，當年麥奎爾以「舞蹈老師找她」為由，將她騙入舞蹈教室，並在教室內性侵；事後她向校內一名英文老師報告此事，結果對方無視她的說法，也沒有向學校高層報告此事，導致麥奎爾日後更加肆無忌憚，多次對她性侵，但因她當時已認為「報告也沒用」，因此只能默默忍受。

直到升上高三，她才將此事告知一位閨密，這名閨密為她出頭，警告麥奎爾並報警處理，此案件才進入刑事調查，麥奎爾最終於2016年被依四級性侵的罪名判處有期徒刑210天、緩刑五年，今年緩刑期滿，受害女學生才提出民事求償。

帕特森教育委員會對此訟案未發表任何聲明，公共關係部門主管布魯貝克(Paul Brubaker)僅透過電子郵件低調表示：「此案件仍在訴訟程序中，不予置評。」