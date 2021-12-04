我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

高中時遭警衛多次性侵 新州女求償5000萬

編譯柯立偉／綜合報導
一名26歲的女子指控十年前就讀「蘿莎．帕克斯美術與表演藝術學校」時，遭學校警衛性侵，雖向校方報告卻未獲回應，現在求償5000萬元。(取材自臉書)
一名26歲的女子指控十年前就讀「蘿莎．帕克斯美術與表演藝術學校」時，遭學校警衛性侵，雖向校方報告卻未獲回應，現在求償5000萬元。(取材自臉書)

一名現年26歲的女子日前向新澤西州百賽 克郡(Passaic)法院提告，指控十年前就讀高中時，遭學校警衛性侵，當時雖向校方報告，但校方卻「已讀不回」;因此將帕特森教育委員會（Paterson Board of Education)與性侵加 害人麥奎爾(Rashawn McGuire)列為共同被告 ，求償5000萬元。

據法庭文件顯示，受害女學生認為「蘿莎．帕克斯美術與表演藝術學校」(Rosa L. Parks School of Fine and Performing Arts)未盡督導責任，造成她身體及情緒上的損害，且未即時調查她對學校警衛提出的性侵指控，還協助隱瞞，違反新澤西州相關法令對婦女權利的特別保護，因此要求麥奎爾與校方就此民事賠償案件負連帶責任。

受害女子表示，當年麥奎爾以「舞蹈老師找她」為由，將她騙入舞蹈教室，並在教室內性侵；事後她向校內一名英文老師報告此事，結果對方無視她的說法，也沒有向學校高層報告此事，導致麥奎爾日後更加肆無忌憚，多次對她性侵，但因她當時已認為「報告也沒用」，因此只能默默忍受。

直到升上高三，她才將此事告知一位閨密，這名閨密為她出頭，警告麥奎爾並報警處理，此案件才進入刑事調查，麥奎爾最終於2016年被依四級性侵的罪名判處有期徒刑210天、緩刑五年，今年緩刑期滿，受害女學生才提出民事求償。

帕特森教育委員會對此訟案未發表任何聲明，公共關係部門主管布魯貝克(Paul Brubaker)僅透過電子郵件低調表示：「此案件仍在訴訟程序中，不予置評。」

性侵 新澤西州 教育

上一則

馬蹄鐵娛樂公司舉辦的呂珊 - 友星有聲演唱會成功圓滿

下一則

喻斌卸任亞裔商會長 休城市長宣布「喻斌日」

延伸閱讀

狼醫案 南加大已賠受害人逾10億

狼醫案 南加大已賠受害人逾10億
連假後疫情飆 新州單日確診數 創7個月來新高

連假後疫情飆 新州單日確診數 創7個月來新高
新州7貧窮郵遞區號 疫情受創最重

新州7貧窮郵遞區號 疫情受創最重
預防校園性侵 哈里斯縣地方檢察官Kim Ogg捐16.5萬元

預防校園性侵 哈里斯縣地方檢察官Kim Ogg捐16.5萬元
感恩節周末車禍多 新州13死 比去年同期多近一倍

感恩節周末車禍多 新州13死 比去年同期多近一倍
拜登總統簽署基建法案 新州獲123億元

拜登總統簽署基建法案 新州獲123億元

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵