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感恩節周末車禍多 新州13死 比去年同期多近一倍

編譯柯立偉／綜合報導
根據新澤西州警方最新公布關於公路車禍的數據，今年感恩節假期期間因車禍死亡人數高達13人，比去年同期的七人高出將近一倍。圖為消防員救治車禍傷者。(Getty Images)
根據新澤西州警方最新公布關於公路車禍的數據，今年感恩節假期期間因車禍死亡人數高達13人，比去年同期的七人高出將近一倍。圖為消防員救治車禍傷者。(Getty Images)

根據新澤西州警方最新公布關於公路車禍的數據，今年感恩節期間因車禍死亡人數高達13人，比去年同期的七人高出將近一倍，且今年截至目前為止新州因車禍而死亡的人數達625人，已超過去年整年度的587人，及2019年的558人。

25日感恩節晚間，北布朗斯威克(North Brunswick)高速公路上一輛汽車逆向行駛，撞上密德薩克斯(Middlesex)老橋市(Old Bridge)警局的一輛警車，造成兩名兒童死亡；另外26日下午，河景快速道路(Riverview Drive)上也有兩輛汽車相撞，造成兩死三傷。

除駕駛及乘客外，感恩節假期期間受車禍波及的行人也不少，11月24日、26日、28日分別在新州海洋郡(Ocean)萊西鎮(Lacey Township)、湯姆斯河鎮(Toms River Township)，及格羅契斯特郡(Gloucester)華盛頓鎮(Washington Township)發生三起波及行人的車禍案件，共造成兩名男子及一名婦女死亡。

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)上個月表示，受疫情影響，民眾搭乘公共運輸交通工具的頻率降低，自行開出上路的次數增加，導致車禍的頻率也有所上升；今年1月至6月交通意外死亡人數比2020年同期增加18%，是自2006年以來最大的漲幅。

不過，道路救援服務公司「美國汽車協會東北區」(AAA Northeast)公共事務經理辛克萊(Robert Sinclair)與NHTSA的看法不盡相同，他指出現在疫情趨緩，車禍與疫情的關聯性逐漸下降，導致車禍的原因再度回到包含疲勞駕駛、超速、未繫安全帶等傳統因素。

車禍 疫情 汽車

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