童軍性侵案 新州2分會賣地付和解金

美國童軍團爆發性侵醜聞，今年夏天達成和解，但和解總金額高達近19億元，迫使童軍團申請國家破產協議；新澤西州兩大童子軍委員會就在近日宣布出售土地的消息，協助支付和解金。(美聯社)

美國童軍團(Boy Scouts of America)爆發性侵 醜聞，今年夏天終於和數萬名受害人達成和解，但和解總金額高達近19億元，迫使童軍團申請國家破產 協議；新澤西州 兩大童子軍委員會就在近日宣布出售土地的消息，協助支付和解金。

新澤西州愛國者童子軍之路委員會(Patriots' Path Council of the Boy Scouts)本月初告知所有成員，必須出售位於阿迪隆達克山脈(Adirondack)的「薩巴蒂斯探險營地」(Sabattis Adventure Camp)。

該委員會向所有成員發出的公開信內容寫道：「這個決定並不容易，但委員會執行高層與特殊破產委員會經過好幾個月的深思熟慮後，才出此下策。」

愛國者童子軍成員多達1萬1000人，範圍遍及摩利斯郡(Morris)、密德薩克斯(Middlesex)、薩默塞特郡(Somerset)、蘇薩克士郡(Sussex)和友聯郡(Union)。

薩巴蒂斯探險營地占地多達1250平方畝，過去60年來的每個夏天，新州童子軍團都會在此營地安排下令營或周末露營的活動；這塊營地最初是在1900年代，由美國前奧運金牌游泳選手丹尼爾斯(Charles Daniels)進行開發。

另外，澤西海岸童子軍委員會(Boy Scouts' Jersey Shore Council)也在不到兩個月的時間內，宣布以110萬元出售湯姆斯河(Toms River)一塊營地，

根據美國童軍團的破產協議，全國各地的非營利童子軍委員會都必須將部分資產出售，並按照比例分配，動用基金會和多年的儲蓄金支付和解金；同時還得依照委員會的經濟狀況提出償還計畫。

其他州如紐約、威斯康辛、亞利桑納和緬因州等地區性的童子軍委員會也都陸續出售土地，或釋出地產出售的廣告尋找賣家；不過這也引發環保人士和社區領導人的憂慮，深怕這些過去讓孩子們嬉戲的土地最終會落入開發商的手中。