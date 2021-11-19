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小飛機墜賓州父女失蹤 女兒iPad定位助獲救

編譯孫梁／綜合報導

一架小飛機日前在賓州墜毀，機上的父女倆失蹤五小時後被找到；救援人員表示，是駕駛員女兒的iPad發出的座標信號，幫助他們確定了兩人的下落。

賓州州警說，墜毀的小飛機是機型為Cessna 150的單引擎兩座飛機，14日從賓州匹茲頓鎮(Pittston Township)的史克蘭頓(Wilkes-Barre Scranton)國際機場起飛後不久，便從雷達屏幕上消失。

小飛機的駕駛員是58歲的男子，機上的唯一乘客是他13歲的女兒。飛機失蹤後救援人員展開五小時的搜救，聯邦空軍救援協調中心等單位參與，最終在一個茂密的森林裡發現了飛機和機上的兩人，地點距史克蘭頓機場約七哩。

熊溪志願搜救隊(Bear Creek Volunteer Hose Company)的隊長塞拉芬(James Serafin)表示：「我的搜救經驗告訴我，人們根本無法聽到倖存者的動靜，尤其墜落地點是非常濃密的森林。幸存者必須要穿越樹林和其他障礙，才能走出，兩人能活著是真正的奇蹟。」

搜救人員在確定小飛機失蹤前的位置後，搜救隊和其他30餘人立即在森林裡展開地毯式尋找，由於天氣寒冷、下雪和正值傍晚時分，搜救人員需要相互照應，而不能過於分散。

但救援人員很快找到如何尋找的線索，他們在確定小飛機駕駛員的身分後，立刻與他的妻子聯繫。電話撥通時，駕駛員的妻子正在目的地機場等候丈夫和女兒的歸來，妻子把丈夫的電話號告訴了救援人員。

州警說：「知道電話號後，救援人員得以確定手機的位置，他們發現13歲的女兒攜帶一個iPad，而部分iPad具有定位功能，通過發送信號即可知道這部iPad的座標，從而可確定iPad的具體位置。」

搜救人員找到駕駛員及其女兒時，看到兩人身受輕傷，並且處於低溫狀態。塞拉芬說：「我們看到他們時，兩人為了取暖而相互圍擁在一起。」

兩人因為傷勢住院，目前仍在恢復中；聯邦航空管理局(FAA)已對這起事故進行調查。

機場 賓州 低溫

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