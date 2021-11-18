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威廉帕特森大學論壇 聚焦東西方藝術

記者劉偉／新澤西州報導
甘一飛、宋曉霞教授做中國當代藝術講座。（主辦方提供）
甘一飛、宋曉霞教授做中國當代藝術講座。（主辦方提供）

新澤西州立威廉帕特森大學日前舉辦「無問東西：當代藝術論壇」活動，主辦人中國藝術中心主任叢志遠教授指出，東西方藝術都是人類的精神財富，活動旨在共同關注東、西方當代藝術的趨勢與發展。

講座首日主題為「新媒體藝術」。 來自羅格斯大學的譚力勤教授作了題為「科技藝術的未來發展趨勢」講座，從個人的數碼藝術實踐到數碼藝術研究，闡述和展望了科技藝術的未來。紐約大學傅韻雪教授做了題為「數碼的三度空間世界」講座，介紹了當今數碼的三度空間世界，以及她和她的學生策畫和創作中的在紐約華盛頓廣場的數碼裝置作品。

第二天演講的主題是「中國的當代藝術」。來自馬裡蘭豪爾德學院教授、獨立策展人甘一飛教授，在題為「迭進的中國當代藝術」中講述了當代藝術在中國的發展線脈。來自北京中央美術學院人文學院美術史論教授宋曉霞博士作了題為「中國當代藝術的內與外」演講，介紹中國當代藝術在海內外的藝術家、展覽和作品。

第三天的論壇由威廉帕特森大學藝術、人文和社會科學學院院長戴維斯博士（Dr. Wartyna Davis）和叢志遠教授共同主持。戴維斯院長說，該論壇促進了彼此間對文化和藝術的理解，豐富了大學學術的氛圍。他作為威廉帕特森大學新組合的藝術、人文和社會科學學院院長，將全力支持大學的中國藝術中心。

中國 威廉 紐約大學

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