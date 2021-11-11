骨董車行修佛像 煥然一新贏讚嘆

匹茲堡佛教中心一座位於室外的佛像需要修補，找上擅長修骨董車的一家修車廠幫忙，結果令人驚艷。圖佛教中心的僧人聚集，參加新修好的佛像落成儀式。(美聯社)

匹茲堡佛教中心的佛像需要大修，因此向一家骨董車的維修行求助。在佛像重新安放儀式上，維修一新的佛像閃閃發光，被認為是亞洲古老宗教與美國 現代工藝完美結合的碩果。

專修名牌骨董車的Exoticars車行位於匹茲堡北部的麥坎德里斯鎮(McCandless)，車行內停放著賓利(Bentleys)、柯特維爾(Corvettes)和保時捷(Porsches)等品牌車，還有一輛1951年的福特小貨車。佛像的維修包括剝掉數層舊漆、裂紋修補以及底座用金屬圈加固，最後是塗上車用白漆。新佛像在陽光照耀下，如玻璃般反光。

匹茲堡佛教中心一座位於室外的佛像需要修補，找上擅長修古董車的一家修車廠幫忙，結果令人驚艷。(美聯社)

佛像維修需要精心操作，尤其是頂端的頭髮等細微處，要用精密儀器才能剝掉舊漆，而不至損壞佛像。

佛像在骨董車行維修令許多車迷感到興奮，他們駕駛自己的骨董車和運動車趕來，參加修復後的下線狂歡。車行業主表示：「佛像修復成為熱點，始終得到密切關注。」

匹茲堡佛教中心的教徒主要來自斯里蘭卡，他們信奉上座部佛教，佛像也是在該國製作，2006年首次安放在匹茲堡郊區的哈里森鎮(Harrison)。

但佛像的塗漆因年久而嚴重脫落，教徒用新漆塗上，也只是臨時補救。佛教中心今年初搬到西鹿鎮(West Deer)後，開始尋求永久解決掉漆的問題，一位曾在中心幹過活的木匠建議去找Exoticars車行。

匹茲堡佛教中心一座位於室外的佛像需要修補，找上擅長修骨董車的一家修車廠幫忙，結果令人驚艷。圖為佛教中心的僧人聚集，參加新修好的佛像落成儀式。(美聯社)

中心的方丈10月24日在重新安放儀式上說：「佛像修復得很出色，超出我的期待。」方丈感謝車行說，他們剝掉舊漆完全是手工作 業，因怕損壞佛像而不用電動打磨機，並說「維修工作很不容易，我感激他們勇於承擔。」

方丈來車行參加佛像修復的下線歡慶，許多車迷激動地說，他們只在電影 中見過佛教徒，從未見過真的。方丈表示：「佛像在我們之間建起了友誼。」

車行業主也珍惜雙方的友誼，表示車行今後要採用新的宣傳格言：「我們的維修廣泛，從賓利車到佛像。」