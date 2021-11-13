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自然醣褐藻糖膠 3-Plus免疫調節 預防細胞病變

紐約訊

　人和細胞一樣，都會經歷生老病死，這是一個正常和不能逆轉的過程。當正常細胞的DNA基因出現病變時，細胞有機會演變成惡性。有研究指出，自由基是惡性細胞的幫手之一！它與細胞核內的DNA結合，誘發細胞出現病變，並促使血管新生，為惡性細胞搭建轉移之路。

  專家表示，想要對付人體內製造破壞的自由基，可以透過食用五顏六色的蔬果來攝取天然的抗氧化劑。根據研究指出，多醣體可清除自由基，促進體內細胞機能正常運作。其中從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它是屬於高分子多醣體的一種，能幫助活化人體的NK細胞、巨噬細胞和殺傷T細胞的活性，進而提升和調節人體免疫功能。

  早在1913年，瑞典烏普薩拉大學的柯林 (Kylin) 教授研究褐色海藻的「黏滑成分」時，首次發現了褐藻糖膠的存在。直到1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有抑制惡性細胞生長的驚人研究成果。褐藻糖膠功效一直備受科學家關注，在Pubmed中可以查詢超過2000 篇有關褐藻糖膠的學術資料和論文。實驗證明，褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長、阻止擴散轉移、預防細胞出現病變、刺激腸道免疫細胞的活性，從而減輕化療帶來的副作用。

  日本製造的自然醣褐藻糖膠3-Plus是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠，含量極高。製成品更通過美國食品和藥物管理局 (FDA) 以及美國農業部 (USDA) 的嚴格進口檢驗。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-Plus？請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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