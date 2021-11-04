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新州大麻業者籲新法通過 開放信用卡交易

編譯林梅婕／綜合報導
新州一些少數族裔呼籲國會盡速通過「安全與公平交易銀行法」，開放銀行向合法的大麻業者提供信用卡交易或其他金融服務。(美聯社)
新州一些少數族裔呼籲國會盡速通過「安全與公平交易銀行法」，開放銀行向合法的大麻業者提供信用卡交易或其他金融服務。(美聯社)

新澤西州雖然在今年通過娛樂大麻合法化，但販售娛樂大麻仍充滿諸多挑戰，近來一些少數族裔就積極呼籲國會盡速通過「安全與公平交易銀行法」(SAFE)，開放銀行向合法的大麻業者提供信用卡交易或其他金融服務。

該法案已在今年4月通過聯邦眾院的表決，但眾院又在9月提出「國防授權法案」(NDAA)，使得參院延宕SAFE法案的審查。

提案SAFE的民主黨籍聯邦眾議員珀爾馬特(Ed Perlmutter)積極推動將該法案納入國防授權法，他說：「如果SAFE成功納入NDAA就能讓我們的財務系統受到保護、降低公共安全風險、幫助退伍軍人和少數族裔經營更多商業活動。」

不過，同黨籍新州聯邦參議員布克(Cory Booker)卻持反對意見，儘管他一直支持大麻合法化，但必須結合一些支持社會正義的相關法案，避免民眾受到濫用藥物的迫害，布克說：「我支持SAFE，但這麼做會減輕我們對社會正義監管的壓力。」

然而，若SAFE法案無法通過，有色人種恐怕更難經營大麻販售的生意；美國大麻委員會(U.S. Cannabis Council)執行長霍金斯(Steve Hawkins)說：「這將使少數族裔面臨更多困難，無法使用基本的金融服務，失去經營生意的機會。」

新州東橘郡(East Orange)大麻販售業者Roll Up Life營運執行長佩萱絲•奧薩吉-埃雷塞(Precious Osage-Erese)表示，為了讓大麻運送的服務也能使用銀行業務，她必須開車兩小時才能找到唯一一間願意提供服務的銀行；這是因為大多受聯邦機構監管的銀行都不願與大麻業者有業務往來。

埃雷塞說：「如果我能到當地的銀行享有一般的交易服務，那會容易很多，我們只需要一個開始。」

大麻合法化 眾院 新州

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