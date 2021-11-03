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紐大醫院接種嬌生員工 須打補強針

編譯洪毅／綜合報導
紐瓦克大學醫院日前宣布，已接種嬌生疫苗的員工必須接種補強針，若持續抵制者將遭解雇。(美聯社)
紐瓦克大學醫院日前宣布，已接種嬌生疫苗的員工必須接種補強針，若持續抵制者將遭解雇。(美聯社)

新澤西州紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)日前宣布，已接種嬌生疫苗的員工必須接種補強針，若持續抵制者將遭解雇。

聯邦疾病防治中心(CDC)目前對「完成接種」的定義是：接種兩劑莫德納或輝瑞疫苗，或是接種一劑嬌生疫苗。

不過與前兩種疫苗的「補強針」有資格限制不同，只要年滿18歲、接種第一劑嬌生疫苗的民眾，都能再接種一劑嬌生疫苗，或是劑量減半的莫德納或輝瑞疫苗作為「補強針」。

新州唯一一間具重症照護能力的公立醫療機構、紐瓦克大學醫院本上周進一步要求，院內270名接種嬌生疫苗的員工應該在12月24日前接種補強針，這段期間不願接種者將不斷收到措辭愈發嚴厲的警告信，最終仍不接種就只能解雇。

這是新州第一間要求嬌生疫苗接種者打補強針的醫療機構；紐瓦克大學醫院院長艾爾納哈(Shereef Elnahal)表示，現有的數據及指標表明，只接種一劑嬌生疫苗可能無法為員工在工作上所需的足夠保護力，以捍衛脆弱的病患及家屬的安全。

艾爾納哈表示，醫院將從11月1日起，透過午餐或晚餐時間，逐一與需接種補強針的員工面對面討論；艾爾納哈承認，之所以如此是因為預期新的接種令會招到部分員工抵制。

不過艾爾納哈說，他不認為這是在規訓或是強迫任何人，而是為了保護員工及病患的健康安全。

紐瓦克大學醫院3700名員工中，93%已完成接種，其餘員工則因健康及宗教因素而免於接種。

拜登總統頒布的接種令要求，聯邦政府及與之往來的承包商，還有員工數在100人以上的企業雇員都必須接種疫苗，影響人數接近1億人；蓋洛普(Gallup)最新發布的民調顯示，針對私企的接種令得到約56%的國內民眾支持，反對者為37%。

疫苗 嬌生 莫德納

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