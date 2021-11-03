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新州疫情緩 住院率降至3個月新低

編譯林梅婕／綜合報導

根據新澤西州官方於1日釋出的最新統計，該州新冠肺炎疫情保持穩定，僅新增686例確診以及六人染疫死亡；另外，染疫住院率也持續下降，達到近三個月以來的新低。

新州本周的連續七天平均單日確診案例降至1129例，與上周相比減少2%，比一個月前更減少31%；不過全州的新冠病毒傳播率自前一天的0.93微微上升至0.96，但仍保持在一以下；傳播率小於一等同於每個染疫的人將病毒傳播出去的機率少於一人。

截至31日晚間，來自新州71家醫療機構的統計，感染新冠肺炎、或有疑似出現染疫症狀而住院的患者共712人，為三個月以來最低；上次的低點為8月10日，共699人染疫住院。

此外，31日當天還有73名患者出院；目前所有住院的人當中，共168人在加護病房(比前一晚又減少六人)，其中92人使用呼吸器(比前一晚少四人)。

截至28日新州整體確診率為3.61%，為該數據最近一次的統計；新州衛生廳廳長茱蒂絲‧佩西奇利(Judith Persichilli)指出，更具傳染性的Delta變種病毒株已經100%成為染疫者的感染源。

近幾周以來新州疫情持續穩定改善，不過公衛官員們表示，隨著冬天和佳節假期的到來，恐怕會有愈來愈多民眾聚集在室內活動，導致確診數成長。

目前共超過600萬人居住在新州，或是在此學習和工作，登記在該州的居民約920萬人都已完成新冠疫苗的接種；新州州長墨菲(Phil Murphy)表示，符合資格且完整接種疫苗的人超過75%。

另外，至少接種一劑疫苗的人高達近710萬人，還有56萬8000人已接種補強針。

新州 疫苗 疫情

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