傳單籲居民阻猶太教徒遷入社區 新州市長譴責

新澤西州孟莫斯郡的艾姆利山衛理堂(見圖)求售，致社區間流傳一份傳單，呼籲當地居民阻止正統猶太教徒收購教堂遷入社區。(取材自臉書)

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth)上個月開始在社區間流傳一份內容涉及種族歧視 的傳單，呼籲當地居民一同阻止正統猶太 教徒遷入社區，上弗里霍爾德鎮(Upper Freehold Township)市長得知此事後便公開在媒體上大力譴責。

「我對這樣的行為感到噁心。」該市市長蘿莉蘇•蒙特(LoriSue Mount)接受新州地方媒體先進傳媒(Advance Media)訪問時表示：「我不敢相信有任何人會宣傳這樣的想法，而以匿名的方式宣傳更是懦夫的作為，這樣的言論在上弗里霍爾德鎮是沒有生存的餘地。」

副市長亞歷山大(Stephen Alexander)也和蒙特站在同一陣線，譴責發放傳單的人：「你們的極端言論大概不容許在傳單上印出我所說的話。」

儘管傳單內文本身並未使用任何貶抑種族的詞彙，但向社區居民傳達對猶太教徒拒於門外的訊息卻相當明確。

該份傳單於9月第三周開始陸續投入街訪鄰居的信箱中，上頭寫道：「艾倫鎮(Allentown)和奶油嶺(Cream Ridge)上親愛的居民，我注意到位於奶油嶺上的艾姆利山衛理堂(Emley's Hill Methodist Church)即將出售，且湖木市(Lakewood)的正統猶太教徒似乎有意購買。」

接著內文影射這些正統猶太教的居民與傑克森(Jackson)的猶太教徒是同一夥人，並指「他們將會帶來更多問題，好比街上會更加壅擠，影響當地集合住宅的發展、造成公立學校的預算危機」。

文宣的最後又強調：「我們『需要』盡一切力量買下這塊土地，或至少買下它的權利，為我們的家庭和兒童而保留；身為社區的一分子，『我們』應該團結起來。」

今年8月艾姆利山衛理堂確實以55萬元公告出售，但負責銷售的仲介薇萊麗•威爾加斯(Valerie Vargas)表示，該物件在上周已經簽約售出，但買家是上弗里霍爾德鎮的居民，而非湖木市的正統猶太教徒。