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酸穆斯林學生恐怖分子 新州老師被停職

編譯潘勛／綜合報導

新澤西州一名高中老師遭控揶揄班上一名穆斯林學生，指學生為恐怖分子，另稱「我們是不與恐怖分子談判的」，目前已遭校區停職。

美國廣播公司新聞網(ABC News)26日報導，新澤西州「瑞吉菲爾德紀念中學」(Ridgefield Memorial High School)17歲高三學生朱比(Mohammed Zubi)的家人表示，孩子上周向老師詢問，能否給更多時間完成家庭作業；美國─伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)執行理事馬克薩特(Selaedin Maksut)指出，不料老師據說回應以「我們是不與恐怖分子談判的」。

馬克薩特指出，老師這麼說話，會推動過去20年間，反阿拉伯人、反穆斯林的刻板印象，而這一點是CAIR等組織一直與其抗爭的事；本以為20年過去了(指九一一恐怖攻擊事件)，刻板印象漸漸褪色，沒想到還在，還遭一名老師用在課堂上，所以值得心生警惕。

瑞吉菲爾德學區發表聲明指出，對任何學生或教職人員的任何歧視，不論其種類，必採零寬容對策；學區致力於「創造包容的環境，不論學生或教職人員的種族、宗教、母國及性取向，都要獲得接納」。

聲明另指出，教師已遭停職，接受學區調查，「目的在找出任何可行的合法補救措施」。

對此事，代表新澤西公立學校教師的「新澤西教育協會」(New Jersey Education Association)尚未置評。

新澤西州 學區 美國

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