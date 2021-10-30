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寰宇植牙新邀兩位華人醫生加盟“一站式”植牙為您省時省力又省錢 !

新澤西訊

  新州寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)擁有60多年醫療臨床經驗,並榮獲TOPDENTISTS官方認證為頂級牙科，中心新近邀請到Sarah Chen & Peter Chen兩位資深華人牙醫加盟，可以為華人同胞提供溝通無障礙的親切華語服務。

  寰宇植牙是一家“一站式”植牙中心，牙冠、牙橋的製作都在中心完成，中心具備一流的口腔科醫師以及牙周病專家陣容，並提供免費的諮詢服務,可為您量身訂製省時省力省錢的各種計畫。寰宇精益求精的治療維護口腔健康，桃李芬芳贏得口碑！

  寰宇為華人提供最好的優惠方案與無息貸款，讓患者們無需有經濟上的負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較，此價格佔有不少的優勢。不僅如此，新冠疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

  健齒一生，寰宇有心，期待您親自來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務！Fort Lee診所電話: 201-461-0003，地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621；新增加診所位址電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201，West New York, NJ 07093

華人 貸款 疫情

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