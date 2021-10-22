拒絕接種疫苗 新州羅伯森巴拿巴斯醫療開除118名員工

在新澤西州經營11間醫院的羅伯森巴拿巴斯醫療表示，有118名員工因為不願接種新冠疫苗而被解雇。(取材自YouTube)

在新澤西州 經營11間醫院的羅伯森巴拿巴斯醫療(RWJBarnabas Health)宣布，有118名員工因為不願接種新冠疫苗 而被解雇。

羅伯森巴拿巴斯醫療發言人在聲明中表示，身為醫療機構，他們有責任以基於道德與專業的態度保護患者，也要確保院內不會有染疫的風險；故公司要求，不論是否為醫事人員，所有的員工都應該在本月15日前接種疫苗。

該聲明說，令人遺憾的是，儘管盡最大努力，仍有118名員工不願履行疫苗接種要求，故基於羅伯森巴拿巴斯醫療的政策，自此將不再是公司的員工。

羅伯森巴拿巴斯醫療聘用3萬5000名員工，截至15日，99.7%的員工已完成接種；公司表示，他們已經為疫苗接種令發布後，可能因此出現空缺的職位進行招聘，而且被解聘的員工來自各不同機構及職位，因此病患照護、醫療服務及營運不會受到影響。

羅伯森巴拿巴斯醫療對疫苗的態度甚為強硬，今年7月，六名主管級員工因未接種疫苗而被解聘，到10月中，所有的員工都要接種疫苗。

除羅伯森巴拿巴斯醫療外，新澤西州最大的哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)，以及紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)、Virtua Health等本地醫療機構都已祭出疫苗接種令。

其中紐瓦克大學醫院還在今年9月解聘五名員工，因為他們使用偽造疫苗卡東窗事發。