維持政策一致性 新州部分學校不拆塑膠隔板

塑膠隔板是否能阻絕帶有病毒的飛沫穿梭其間，科學家表示並沒有獲得足夠的證據支持；然而，新澤西州許多學校卻遲遲不願將書桌上的隔板拆下。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)在今年5月發表一項研究，評估在教室內戴口罩並維持良好通風的情況下，最能有效預防感染新冠病毒，至於塑膠隔板是否能阻絕帶有病毒的飛沫穿梭其間，科學家表示這方面並沒有獲得足夠的證據支持；然而，新澤西州 許多學校卻遲遲不願將書桌上的隔板拆下，原因僅在維持「政策一致性」。

自CDC報告公布以來，以紐約市為首的三州都會區接連數百所學校都開始陸續將塑膠隔板拆下，但新州 紐瓦克公立學區 (Newark Public Schools)例外；「維持課程和政策的一致性對我們非常、非常的重要。」

紐瓦克學區總監里昂(Roger Leon)表示，在老師和學生們終於逐漸適應實體授課的環境後，突然改變防疫政策恐怕只會加深大家的疑慮，他說：「先前當局才將社交安全距離的定義從六呎改為三呎，但人們花了好長一段時間才接受這項事實。」

事實上，紐瓦克公立學區也不是唯一強調政策一致性的單位，儘管研究的事實擺在眾人眼前，新州仍有其他學校不願拆除塑膠隔板。

艾薩克斯郡(Essex)蒙特克萊市(Montclair)當地就有超過200名學生家長抗議，並聯署要求學區總監龐德斯(Jonathan Ponds)拆除塑膠隔板；其中一名家長貝瑟妮‧切斯(Bethany Chase)表示，她的孩子們必須透過塑膠隔板看東西，但一切只變得更加模糊，她說：「這個政策沒有科學證據支持，只是加重學習的負擔而已。」

另外一些家長則是擔心，塑膠隔板恐怕只會增加染疫的風險；邁阿密大學工程學院教授畢斯沃斯(Pratim Biswas)表示，塑膠隔板阻礙空氣流通，可能製造更多夾帶病毒的空氣微粒。