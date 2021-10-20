我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

維持政策一致性 新州部分學校不拆塑膠隔板

編譯林梅婕／綜合報導
塑膠隔板是否能阻絕帶有病毒的飛沫穿梭其間，科學家表示並沒有獲得足夠的證據支持；然而，新澤西州許多學校卻遲遲不願將書桌上的隔板拆下。(Getty Images)
塑膠隔板是否能阻絕帶有病毒的飛沫穿梭其間，科學家表示並沒有獲得足夠的證據支持；然而，新澤西州許多學校卻遲遲不願將書桌上的隔板拆下。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)在今年5月發表一項研究，評估在教室內戴口罩並維持良好通風的情況下，最能有效預防感染新冠病毒，至於塑膠隔板是否能阻絕帶有病毒的飛沫穿梭其間，科學家表示這方面並沒有獲得足夠的證據支持；然而，新澤西州許多學校卻遲遲不願將書桌上的隔板拆下，原因僅在維持「政策一致性」。

自CDC報告公布以來，以紐約市為首的三州都會區接連數百所學校都開始陸續將塑膠隔板拆下，但新州紐瓦克公立學區(Newark Public Schools)例外；「維持課程和政策的一致性對我們非常、非常的重要。」

紐瓦克學區總監里昂(Roger Leon)表示，在老師和學生們終於逐漸適應實體授課的環境後，突然改變防疫政策恐怕只會加深大家的疑慮，他說：「先前當局才將社交安全距離的定義從六呎改為三呎，但人們花了好長一段時間才接受這項事實。」

事實上，紐瓦克公立學區也不是唯一強調政策一致性的單位，儘管研究的事實擺在眾人眼前，新州仍有其他學校不願拆除塑膠隔板。

艾薩克斯郡(Essex)蒙特克萊市(Montclair)當地就有超過200名學生家長抗議，並聯署要求學區總監龐德斯(Jonathan Ponds)拆除塑膠隔板；其中一名家長貝瑟妮‧切斯(Bethany Chase)表示，她的孩子們必須透過塑膠隔板看東西，但一切只變得更加模糊，她說：「這個政策沒有科學證據支持，只是加重學習的負擔而已。」

另外一些家長則是擔心，塑膠隔板恐怕只會增加染疫的風險；邁阿密大學工程學院教授畢斯沃斯(Pratim Biswas)表示，塑膠隔板阻礙空氣流通，可能製造更多夾帶病毒的空氣微粒。

學區 新州 新澤西州

上一則

駐亞城台北經文處處長王翼龍訪南卡

下一則

返校日舞會後4確診 新州高中200生隔離

延伸閱讀

古柯鹼裝成糖果 闖關機場被捕

古柯鹼裝成糖果 闖關機場被捕
芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批

芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批
賀錦麗今訪新州 籲接種、推幼兒照護法案

賀錦麗今訪新州 籲接種、推幼兒照護法案
加油站業主超收油價 付14萬與新州和解

加油站業主超收油價 付14萬與新州和解
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
紐新港口查繳3700磅中國走私紅薯

紐新港口查繳3700磅中國走私紅薯

熱門新聞

新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00
德州議會可望在明年11月選舉前，使用數十億元的聯邦疫情紓困金，向屋主發放525元的「地價稅減免」。（德州論壇報 ）

明年11月選舉前 德州擬向屋主發525元支票

2021-10-18 16:55

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨