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費城通過公平駕駛法 禁警攔停「輕微違規」

編譯柯立偉／綜合報導
賓州費城市議會已通過公平駕駛法，將禁止警察以輕微違規攔停駕駛人，預計市長肯尼將簽署入法。(Getty Images)
賓州費城市議會已通過公平駕駛法，將禁止警察以輕微違規攔停駕駛人，預計市長肯尼將簽署入法。(Getty Images)

警察攔停是許多用路人共同的經歷，但卻有統計數據顯示少數族裔被警攔停的機率比白人更高；賓州費城市議會上周通過公平駕駛法(Driving Equity)，將禁止警察以輕微違規攔停駕駛人。

公平駕駛法正式實施前市警局將有120天時間對員警施以教育訓練；除重新分類所謂「重大違規」與「輕微違規」，禁止警察因輕微違規攔停外，並要求市政府建立資料庫，詳實記錄每一個交通攔停的熱點與攔停理由；日後費城市警方在路上發現諸如車尾燈不亮等輕微交通違規時，只能透過郵件寄發告發單，預計每年將減少30萬次攔停。

據統計，費城警方在選擇攔停對象時，明顯有種族差別；據費城新聞台(ABC-WPVI)統計，整體而言少數族裔被交警攔停的機率約是白人的3.4倍；其中原住民被攔停的機率比白人高5.7倍、非裔是白人的5.2倍、拉丁裔是白人的1.6倍。

起草這部法案的非裔市議員托馬斯(Isaiah Thomas)表示，被警攔停幾乎是所有非裔共同的經驗，他自己在路上開車時也被警察攔停過無數次；他說：「被警察攔停之後，警方的搜查方式，令人感到非常不舒服。」

托馬斯回憶，有一次警察以車尾燈損壞攔停他，但隔天修車廠的技師卻告訴他車尾燈沒問題；托馬斯認為，警察不過是藉攔停之名，行搜查車內是否有槍枝或毒品之實。

另一方面，費城公設辯護人協會主任，白人梅隆(Michael Mellon)卻表示，儘管他開車上班的路線會經過警方設攔查站的重點區域，他卻從未被警攔停過；他說：「我想唯一的答案，就是警察本身仍有種族偏見。」

然而，因舉證困難，這樣的主張很難獲得法院支持，因此只有靠立法部門矯正偏差；梅隆批評司法部門：「最高法院為警察的種族差別待遇開綠燈，無異於告訴警察『可以種族歧視』。」

警察 費城 非裔

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