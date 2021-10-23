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新州北部 River Vale 商業店面出租 創業選址黃金地段 每平方英尺僅 $30

新澤西訊
該店面適合各種用途
該店面適合各種用途

  Gilsenan & Co.是一家創立於1939年的地產公司，業務主要包括新州北部的商業地產和住宅的買賣與出租。本週該公司的資深經紀Nicola Esposito推薦一處好地段的商業地產給大家。該地產位於Bergen County的River Vale商業區中心，位於主要路段RiverVale路和Westwood大道交口處，位置顯著，交通便利，距離華人聚集區Tenafly和Paramus只有15分鐘車程。

 

  該商業地產為獨立建築，前後都有入口。後面擁有充足的停車位，車道寬闊，進出非常方便。值得一提的是建築的一側，設計有Drive Through視窗和車道，可以配合疫情管控，為商家提供多個服務選擇。

整個建築室內面積達1,588平方英尺，保養好，設備齊全。可適用於多種用途如：銀行、零售店、教學、工作室、餐廳、SPA、美容/美髮...

  創業選址很重要！歡迎有興趣的朋友與經紀聯繫。電話：(201) 394-7094(可提供翻譯)，GilsenanAndCompany.com，商業地產地址：651 Westwood Avenue, RIVER VALE, NJ 07675

Nicola Esposito
Nicola Esposito

疫情 華人 新州

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