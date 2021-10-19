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新州砸7億 減輕父母托兒負擔

編譯林育正／綜合報導
新澤西州州長墨菲宣布，將投入7億元的聯邦新冠紓困金，為家庭減少托兒開支。(美聯社)
新澤西州州長墨菲宣布，將投入7億元的聯邦新冠紓困金，為家庭減少托兒開支。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)宣布，將投入7億元的聯邦新冠紓困基金，為家庭減少托兒開支：這筆經費來自美國救援計畫(American Rescue Plan)，將幫助父母支付托育的費用，以及提供保母獎金，並給予托育中心補助。

墨菲表示：「我們知道托育是很多家庭都會碰上的問題，尤其是單親媽媽。透過這筆投資，我們致力讓新澤西州提供必要的支持，確保托育不會成為負擔。高品質的托育對小孩和父母都是幫助。」

符合領取補助資格的家庭將獲得所積欠的托育費，或是托育中心收費及州政府支付間的差額；全職托育最多補助300元，兼職150元，州政府托育補助中的共付額可獲得豁免。

此外今年冬季開始，托育中心將獲得1000元的獎金，用以招募新員工或留住現職員工；合法立案的托育中心還將依照孩童數量，獲得2萬至8萬不等的補助。

上個月墨菲才宣布，州政府將提供重返職場的失業民眾500元的獎金；民眾只要領到新工作的第一筆薪水，就能拿到獎金；雇主最多能得到1萬元的薪資補助，雇用與訓練新進員工。

但若要獲得補助，公司規模必須在100人以下，且招聘的職位時薪高於15元；新州州政府將此稱為「再度就業計畫」(Return and Earn Program)。

新澤西州的失業率8月時為7.2%，較年初的7.8%稍降；獎金來自聯邦補助金，而州政府目前將總額上限設定在1億元，但墨菲表示若需求夠高，他將考慮提高上限。

墨菲表示，給予企業1萬元的補助，最多已能支付一位新進員工六個月的薪資。

根據州政府，再度就業計畫將給付給雇主一班工時一半的時薪，每位新進員工最多1萬元，雇主最多4萬元。新進員工的訓練不論到工作現場或以遠端模式進行，皆可符合領取標準。

新澤西州 就業 工作

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