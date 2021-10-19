6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

新澤西州台灣 移民後代派屈克‧秦(Patrick Chin，姓名皆音譯)9月底在自宅遭警察 槍殺，他的母親安‧秦(Ann Chin)表示，兒子今年6月才結婚，她不敢相信兒子在人生最快樂的時候過世，並質疑可能有人判斷有誤。

安告訴新州先進傳媒(NJ Advance Media)，兒媳在疫情 期間在希爾斯布洛郡(Hillsborough)鄉村買房，兩人今年6月結婚；她說，兒子今年43歲，在製藥業工作，經濟無虞，一切都看似井然有序。

正因如此，安不敢相信9月28日發生的事；當時希爾斯布洛郡警察接獲911報案，前去查看確保派屈克人身安全，但最後在派屈克家將其射殺。

74歲的安在電話中表示：「派屈克過世的時候，正值他生命中最快樂的階段。我們很難接受……我不知道他遇到什麼麻煩。」

新州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)的辦公室負責監督此槍擊案調查，並公布派屈克與警察在他家發生經過的少量細節；不過當局並未說派屈克當時是否持武，也未說明何以引發此次槍擊，涉案警察的身分也未公開。

「我認為有人在某個環節弄錯了。」安表示：「有人搞錯了，判斷錯誤之類的，我就是想不通怎麼會有人跑進屋內開槍。」

希爾斯布洛郡警察拒絕評論，將詢問轉給布魯克辦公室，而布魯克辦公室也不願回應，表示此案仍在調查中。

根據安的說法，派屈克1978年生於新墨西哥州，在高成就的家庭中長大，他後來到羅格斯大學(Rutgers University)讀生物學和電腦科學；他的父母是台灣移民，兩人到美國念研究所，父親是工程師。

安指出，派屈克有個哥哥叫維特‧秦(Victor Chin)，「他愛他的哥哥，相當崇敬他哥。」

派屈克幾年前認識妻子，兩人一起買第一棟屋，住家附近寧靜，鄰居表示這對夫妻相當親和；他們原擬在2020年結婚，但因疫情而被迫延宕至今年6月。