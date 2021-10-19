我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦(Patrick Chin，姓名皆音譯)9月底在自宅遭警察槍殺，他的母親安‧秦(Ann Chin)表示，兒子今年6月才結婚，她不敢相信兒子在人生最快樂的時候過世，並質疑可能有人判斷有誤。

安告訴新州先進傳媒(NJ Advance Media)，兒媳在疫情期間在希爾斯布洛郡(Hillsborough)鄉村買房，兩人今年6月結婚；她說，兒子今年43歲，在製藥業工作，經濟無虞，一切都看似井然有序。

正因如此，安不敢相信9月28日發生的事；當時希爾斯布洛郡警察接獲911報案，前去查看確保派屈克人身安全，但最後在派屈克家將其射殺。

74歲的安在電話中表示：「派屈克過世的時候，正值他生命中最快樂的階段。我們很難接受……我不知道他遇到什麼麻煩。」

新州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)的辦公室負責監督此槍擊案調查，並公布派屈克與警察在他家發生經過的少量細節；不過當局並未說派屈克當時是否持武，也未說明何以引發此次槍擊，涉案警察的身分也未公開。

「我認為有人在某個環節弄錯了。」安表示：「有人搞錯了，判斷錯誤之類的，我就是想不通怎麼會有人跑進屋內開槍。」

希爾斯布洛郡警察拒絕評論，將詢問轉給布魯克辦公室，而布魯克辦公室也不願回應，表示此案仍在調查中。

根據安的說法，派屈克1978年生於新墨西哥州，在高成就的家庭中長大，他後來到羅格斯大學(Rutgers University)讀生物學和電腦科學；他的父母是台灣移民，兩人到美國念研究所，父親是工程師。

安指出，派屈克有個哥哥叫維特‧秦(Victor Chin)，「他愛他的哥哥，相當崇敬他哥。」

派屈克幾年前認識妻子，兩人一起買第一棟屋，住家附近寧靜，鄰居表示這對夫妻相當親和；他們原擬在2020年結婚，但因疫情而被迫延宕至今年6月。

警察 台灣 疫情

上一則

新州砸7億 減輕父母托兒負擔

延伸閱讀

Ikea：供應鏈危機恐持續到明年

Ikea：供應鏈危機恐持續到明年
加油站業主超收油價 付14萬與新州和解

加油站業主超收油價 付14萬與新州和解
漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽

漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽
漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時

漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時
法拉盛華女 長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女 長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

熱門新聞

本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

2021-10-12 17:38
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

2021-10-12 18:21
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

2021-10-13 15:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統