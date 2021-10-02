汽油用量回穩 新州燃料稅 每加侖降至42.4分

新澤西州燃料稅自10月1日起，調降至每加侖42.4分。(路透)

新澤西州 的汽車 燃料稅(Gas Tax)，從即日起每加侖調降8.3分成為42.2分，以因應汽油用量回穩，減輕民眾負擔。

自新冠肺炎疫情爆發後，由於經濟活動封鎖、駕駛人不願上路造成汽油產業營收大減；去年10月新州州府因此將燃料稅調漲9.3分，以彌補汽油公司數百萬元的損失。

近來州府指2021年汽油使用量的情況已逐漸回穩，與去年估值相去不遠，故有餘裕調降燃料稅，同時也能減輕居民的負擔。

根據美國汽車協會(American Automobile Association)的數據，目前該州的汽油平均成本為每加侖3.22元，和去年同一時期的2.17元相比已經增加超過1元。

根據州府8月宣布的政策，燃油稅調降後使用者將支付每加侖汽油42.4分的稅，過去一年每加侖的燃料稅則是50.7分；至於柴油稅也將從每加侖57.7分調降至49.4分。

石油 天然氣業遊說團體「美國石油研究機構」(American Petroleum Institute)於7月所做的調查結果顯示，全國各州燃料稅平均為每加侖38.19分。

事實上，新州長期以來享有國內最低的燃料稅，但自2016年前州長克利斯蒂(Chris Christie)為增加道路工程的經費，逐漸將燃料稅調漲至每加侖36分以上；現任州長墨菲(Phil Murphy)也在2018年將燃料稅調漲4.3分。

雖然現行的燃料稅取決於使用者購買的量，但該筆稅收需每年貢獻20億元資助「交通建設信託基金」(Transportation Trust Fund)計畫；該計畫於2016年成立，為期八年，總金額高達160億元。

新澤西汽油便利汽車協會(New Jersey Gasoline-Convenience-Automotive Association)執行主任瑞薩瓦多(Sal Risalvato)指出，燃料稅調降可提升州內汽油公司與鄰州的競爭力。