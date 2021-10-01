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新州州長選舉辯論 墨菲、西塔瑞利激烈交鋒

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州尋求連任的現任民主黨籍州長墨菲(左)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利，28日晚間舉行第一場電視辯論會。(美聯社)
新澤西州尋求連任的現任民主黨籍州長墨菲(左)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利，28日晚間舉行第一場電視辯論會。(美聯社)

新澤西州州長選舉將於11月2日舉行，尋求連任的現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)與共和黨籍挑戰者西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，28日晚間舉行第一場電視辯論會，兩位候選人就艾妲(Ida)颶風應對措施、疫情控制狀況與性別平權等議題針鋒相對。

西塔瑞利在辯論會一開始，就攻擊墨菲應對熱帶風暴艾妲的舉措失當；西塔瑞利指出，墨菲直至艾妲侵襲當日晚間10時才宣布緊急狀態，但當時已經有龍捲風摧毀了一個郊外社區，許多人被困在房子或車子裡動彈不得，最終釀成30人死亡的悲劇。

接著，西塔瑞利也對墨菲的口罩政策提出質疑，認為校園內是否戴口罩應由學童父母決定；他說：「墨菲提出的口號是『不支持戴口罩等同支持酒駕』，但問題是，你相信政府有權力逼你吃藥嗎？」

此外，西塔瑞利也表示，新州因新冠肺炎而死亡的人數達2萬7300人，其中長照機構的死亡人數達8532人，高居全國之冠；西塔瑞利指出，這都是因為在疫情之初，州長強迫染疫的長輩出院回到長照機構所致。

西塔瑞利還說，他反對幼稚園現行教授關於性別平權的課程，認為教這麼小的小朋友「性別認同與性傾向」太早；他說：「這些教材根本是在教孩子們『如何與男子交媾』。」

然而，針對艾妲颶風的爭議，墨菲指出他自己長期支持對抗氣候變遷的政策，如果不支持他，只會導致更多的艾妲「們」侵襲新州；要求患病老人回長照機構，是因為當時醫療量能緊繃，才要求他們在長照機構中隔離，並非棄之不顧。

辯論結束後，兩位候選人都認為自己表顯很好；墨菲指出「辯論的贏家是誰很明顯」，而西塔瑞利則說「辯論的贏家由新州人民決定」。

艾妲 長照 口罩

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