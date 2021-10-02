美國華人華僑博物館 舉行試業儀式暨歡慶中秋佳節

費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）、新澤西州安歌塢市(Englewood Cliffs)華裔市議員梁智(Philip Liang)、賓州眾議員所羅門（Jared Solomon）代表及霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）代表

美國華人 華僑聯合總會9月21日在費城美國華人華僑博物館 舉行慶中秋座談會，費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）、新澤西州安歌塢市(Englewood Cliffs)華裔市議員梁智(Philip Liang)、賓州眾議員所羅門（Jared Solomon）代表及霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）代表、費城市政府部門代表以及來自全美多個州市的僑、商、學界代表逾百人匯聚博物館，歡度中秋佳節，講述華人移民故事，鼓勵更多華人下一代有志之士參政議政，共同提高華人在美社會地位。

美國華人華僑博物館目前正處於裝修和佈展的最後階段，此次慶祝儀式剛好在中秋節舉辦，當天場館按中秋傳統佈置一新，不僅讓嘉賓可以共慶中秋佳節，還可以讓眾人提前觀賞部分博物館展品。

日前，美國華人華僑聯合總會參考了不少各地華裔社團協會的建議後，發表了「在美華人過節指南」，建議全美華人及協會將春節、中秋節、感恩節、聖誕節作為4個華人大型慶祝節日，將獨立日、國慶節作為2個國家紀念日。4個大型節日以兩國的傳統文化交融、傳承、弘揚為慶祝重點，2個國家紀念日則以促進中美良好關係發展為主題。

今年的中秋節是首個按該建議迎來的大型節日，美國華人華僑聯合總會希望全美華人社團、組織攜手合作，互動起來，能夠逐漸舉辦出在全美有影響力的節日慶祝活動。

美國華人華僑聯合總會主席林建新表示，一年一度的中秋佳節，是中華傳統節日。在美華人雖然享受著雙重節日福利，但是也更應該突出重點，做到中西文化的平衡，即華人在過春節、中秋節的同時，也能充分重視感恩節和聖誕節，這樣更有益於華人融入主流社會。

林建新還表示，在新冠疫情期間，美國華人華僑聯合總會倡導了多次捐贈活動，並組織多次應對「亞特蘭大事件」的行動。當前，有序開展的《全美華人合作論壇》、《華人精英圓桌會議》等，正逐漸打造成華裔的文化、智庫品牌。

林建新希望，在當前較為嚴峻的社會環境下，有實力的華人能夠更積極地從事族裔幫扶事業，更多地在主流社會的社交平臺發揮積極作用，培育出數量較多的族裔政治人物。

慶祝活動由美國華人華僑博物館首任館長朱楓主持，他表示，博物館有望於2022年5月份正式面向社會開放。博物館將重點記錄華人移民史、中美關係發展史等，還將加入對華人社會貢獻史料的記載，更多地對主流社會宣傳華人的社會影響力等。每逢上述幾個中美重要節日、紀念日，博物館都會舉辦相應文化活動、升旗儀式等。

與會者認為，這是來自不同地區的華人首次在博物館舉辦中華節日慶祝活動，可以同時讓政府部門、其他族裔居民更好地瞭解華裔移民歷史等更深入的資訊，他們期待博物館更夠得到更好地發展。