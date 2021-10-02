我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

美國華人華僑博物館 舉行試業儀式暨歡慶中秋佳節

費城訊
費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）、新澤西州安歌塢市(Englewood Cliffs)華裔市議員梁智(Philip Liang)、賓州眾議員所羅門（Jared Solomon）代表及霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）代表
費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）、新澤西州安歌塢市(Englewood Cliffs)華裔市議員梁智(Philip Liang)、賓州眾議員所羅門（Jared Solomon）代表及霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）代表

  美國華人華僑聯合總會9月21日在費城美國華人華僑博物館舉行慶中秋座談會，費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla）、新澤西州安歌塢市(Englewood Cliffs)華裔市議員梁智(Philip Liang)、賓州眾議員所羅門（Jared Solomon）代表及霍恩斯坦（Joseph Hohenstein）代表、費城市政府部門代表以及來自全美多個州市的僑、商、學界代表逾百人匯聚博物館，歡度中秋佳節，講述華人移民故事，鼓勵更多華人下一代有志之士參政議政，共同提高華人在美社會地位。

  美國華人華僑博物館目前正處於裝修和佈展的最後階段，此次慶祝儀式剛好在中秋節舉辦，當天場館按中秋傳統佈置一新，不僅讓嘉賓可以共慶中秋佳節，還可以讓眾人提前觀賞部分博物館展品。

  日前，美國華人華僑聯合總會參考了不少各地華裔社團協會的建議後，發表了「在美華人過節指南」，建議全美華人及協會將春節、中秋節、感恩節、聖誕節作為4個華人大型慶祝節日，將獨立日、國慶節作為2個國家紀念日。4個大型節日以兩國的傳統文化交融、傳承、弘揚為慶祝重點，2個國家紀念日則以促進中美良好關係發展為主題。

  今年的中秋節是首個按該建議迎來的大型節日，美國華人華僑聯合總會希望全美華人社團、組織攜手合作，互動起來，能夠逐漸舉辦出在全美有影響力的節日慶祝活動。

  美國華人華僑聯合總會主席林建新表示，一年一度的中秋佳節，是中華傳統節日。在美華人雖然享受著雙重節日福利，但是也更應該突出重點，做到中西文化的平衡，即華人在過春節、中秋節的同時，也能充分重視感恩節和聖誕節，這樣更有益於華人融入主流社會。

  林建新還表示，在新冠疫情期間，美國華人華僑聯合總會倡導了多次捐贈活動，並組織多次應對「亞特蘭大事件」的行動。當前，有序開展的《全美華人合作論壇》、《華人精英圓桌會議》等，正逐漸打造成華裔的文化、智庫品牌。

  林建新希望，在當前較為嚴峻的社會環境下，有實力的華人能夠更積極地從事族裔幫扶事業，更多地在主流社會的社交平臺發揮積極作用，培育出數量較多的族裔政治人物。

  慶祝活動由美國華人華僑博物館首任館長朱楓主持，他表示，博物館有望於2022年5月份正式面向社會開放。博物館將重點記錄華人移民史、中美關係發展史等，還將加入對華人社會貢獻史料的記載，更多地對主流社會宣傳華人的社會影響力等。每逢上述幾個中美重要節日、紀念日，博物館都會舉辦相應文化活動、升旗儀式等。

  與會者認為，這是來自不同地區的華人首次在博物館舉辦中華節日慶祝活動，可以同時讓政府部門、其他族裔居民更好地瞭解華裔移民歷史等更深入的資訊，他們期待博物館更夠得到更好地發展。

華人 博物館 美國

上一則

費城金筷子餐館擴張剪彩 喜慶熱鬧

下一則

有家面館 + ViVi奶茶 完美組合落戶新州 新張特惠：牛肉麵第2碗半價

延伸閱讀

新冠疫情縮短壽命 美國男性減2.2歲 二戰以來最大跌幅

新冠疫情縮短壽命 美國男性減2.2歲 二戰以來最大跌幅
「抹香鯨可好？」台博館揭密中法戰爭台灣防疫暗語

「抹香鯨可好？」台博館揭密中法戰爭台灣防疫暗語

夏樂看板 月球博物館展覽10月22日起迎客

夏樂看板 月球博物館展覽10月22日起迎客
10年漲48% 費城房價中位數突破10萬元

10年漲48% 費城房價中位數突破10萬元
華美博物館 推出傅鐸若回顧展

華美博物館 推出傅鐸若回顧展
華美博物館有約 9月25日聊日本茶

華美博物館有約 9月25日聊日本茶

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點