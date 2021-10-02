有家面館 + ViVi奶茶 完美組合落戶新州 新張特惠：牛肉麵第2碗半價

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想品嘗正宗的台灣 三寶牛肉麵嗎？想暢飲來自台灣新鮮調製的奶茶嗎？這裏給大家推薦位於新州Lawrenceville全新開張的麵館+奶茶強力組合店ViVi給您，讓您全新體驗美食 每刻！

ViVi店坐落在新州南部Lawrenceville繁忙的Quakerbridge Shopping Mall附近，臨近 Costco，地理位置優越，交通便利。前衛時尚的室內設計搭配質感極強的經典原木色實木餐桌，整潔的就餐環境，讓你一下子就會愛上它。該店新張特惠，憑券購買任何一碗牛肉麵，第二碗均可享有半價優惠。您可以在世界日報上獲得優惠券，截止日期12/31/2021。

牛肉麵重在湯汁，該店精選上等牛骨熬湯，加入14種中藥材慢火熬煮18個小時，最終完成口感溫潤的紅燒湯汁，牛肉口感軟嫩又帶嚼勁，油花均勻，一口咬下香甜多汁，再搭配牛筋牛肚的香韌，香氣撲鼻營養可口的正宗台灣三寶牛肉麵會讓您食之不忘，回味無窮。您還可以選擇全牛肉麵，牛腩面，半肚半肉麵和牛筋麵等不同搭配。

這麼美味的麵怎麼可以沒有飲品呢？店裡有各式水果茶，奶茶等幾十種冷熱飲供您選擇：繽紛水果茶，星空冰茶， 3Q奶茶，火龍芝芝奶蓋，百香QQ,草莓芝芝奶茶,咖啡黑磚珍珠奶茶，芋泥布蕾，奧利歐布蕾，火焰黑糖珍珠鮮奶茶…等等供你品嘗。

2007年ViVi Bubble Tea帶著全新科技茶飲理念，將台灣的珍珠奶茶行銷到美國 。從第一家紐約創始店拓展至今，已擁有超過70多家分店。ViVi一直承諾提供給顧客最好的品質與服務，所有原材料都是從台灣直送並通過美國FDA認證，您喝到的每一口都是新鮮現調，也是最道地的台灣口味，多年來得到了廣大消費者的認可。

除了牛肉麵和各式茶飲，還有多種特色小吃：ViVi烤香腸，ViVi章魚燒，台灣鹽酥雞，夫妻肺片，鹵豆干，台灣滷肉飯，豬排飯，水餃……太多美食可以選擇啦，歡迎您和家人一起去體驗美食每刻！

Noodle Bar +ViVi Bubble Tea地址：4110 Quakerbridge Rd, Suite 11, Lawrenceville, NJ 08648（Quakerbridge Village Commons Mall內）電話：609-799-7988，營業時間週日至週四：11:30am-9:00pm，週五&週六：11:30am-9:30pm， 網址：www.vivinoodlebar.com，除了外送也開放堂食，歡迎大家前往品嘗！