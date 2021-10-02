我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

有家面館 + ViVi奶茶 完美組合落戶新州 新張特惠：牛肉麵第2碗半價

新澤西訊
無圖說
無圖說

  想品嘗正宗的台灣三寶牛肉麵嗎？想暢飲來自台灣新鮮調製的奶茶嗎？這裏給大家推薦位於新州Lawrenceville全新開張的麵館+奶茶強力組合店ViVi給您，讓您全新體驗美食每刻！

  ViVi店坐落在新州南部Lawrenceville繁忙的Quakerbridge Shopping Mall附近，臨近 Costco，地理位置優越，交通便利。前衛時尚的室內設計搭配質感極強的經典原木色實木餐桌，整潔的就餐環境，讓你一下子就會愛上它。該店新張特惠，憑券購買任何一碗牛肉麵，第二碗均可享有半價優惠。您可以在世界日報上獲得優惠券，截止日期12/31/2021。

  

  牛肉麵重在湯汁，該店精選上等牛骨熬湯，加入14種中藥材慢火熬煮18個小時，最終完成口感溫潤的紅燒湯汁，牛肉口感軟嫩又帶嚼勁，油花均勻，一口咬下香甜多汁，再搭配牛筋牛肚的香韌，香氣撲鼻營養可口的正宗台灣三寶牛肉麵會讓您食之不忘，回味無窮。您還可以選擇全牛肉麵，牛腩面，半肚半肉麵和牛筋麵等不同搭配。

這麼美味的麵怎麼可以沒有飲品呢？店裡有各式水果茶，奶茶等幾十種冷熱飲供您選擇：繽紛水果茶，星空冰茶， 3Q奶茶，火龍芝芝奶蓋，百香QQ,草莓芝芝奶茶,咖啡黑磚珍珠奶茶，芋泥布蕾，奧利歐布蕾，火焰黑糖珍珠鮮奶茶…等等供你品嘗。

  

  2007年ViVi Bubble Tea帶著全新科技茶飲理念，將台灣的珍珠奶茶行銷到美國。從第一家紐約創始店拓展至今，已擁有超過70多家分店。ViVi一直承諾提供給顧客最好的品質與服務，所有原材料都是從台灣直送並通過美國FDA認證，您喝到的每一口都是新鮮現調，也是最道地的台灣口味，多年來得到了廣大消費者的認可。

除了牛肉麵和各式茶飲，還有多種特色小吃：ViVi烤香腸，ViVi章魚燒，台灣鹽酥雞，夫妻肺片，鹵豆干，台灣滷肉飯，豬排飯，水餃……太多美食可以選擇啦，歡迎您和家人一起去體驗美食每刻！

  

  Noodle Bar +ViVi Bubble Tea地址：4110 Quakerbridge Rd, Suite 11, Lawrenceville, NJ 08648（Quakerbridge Village Commons Mall內）電話：609-799-7988，營業時間週日至週四：11:30am-9:00pm，週五&週六：11:30am-9:30pm， 網址：www.vivinoodlebar.com，除了外送也開放堂食，歡迎大家前往品嘗！

無圖說
無圖說
無圖說
無圖說

台灣 美食 美國

上一則

美國華人華僑博物館 舉行試業儀式暨歡慶中秋佳節

下一則

大芝加哥地區華僑華人聯合會 首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽即日起報名

延伸閱讀

民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%

民調：墨菲防疫政策 滿意度62% 不滿意度僅27%
疫情影響 考駕照申請人數爆增 新州預約難

疫情影響 考駕照申請人數爆增 新州預約難
亞裔駕駛 最常被新州警開罰單 公民聯盟指種族偏見

亞裔駕駛 最常被新州警開罰單 公民聯盟指種族偏見
警官爸爸染疫亡 新州男孩12歲生日願望：接種疫苗

警官爸爸染疫亡 新州男孩12歲生日願望：接種疫苗
新州僑教座談 推廣台灣華語文學習中心

新州僑教座談 推廣台灣華語文學習中心
新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

新州州長擴大強制接種：托兒所從業員 11月前須打疫苗

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點