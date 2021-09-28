德拉瓦州議員布雷迪歧視華裔 州眾議會委員會：不懲處

德拉瓦州州眾議員布雷迪在一封信件中，以冒犯性字眼指稱華裔，不過德拉瓦州議會眾議員決議，由於布雷迪的發言脈絡未涉議事程序，因此不會祭出紀律處分。(取材自臉書)

德拉瓦州 州眾議員 布雷迪(Gerald Brady)日前在一封信件中，以冒犯性字眼指稱華裔，並將華裔女性與「性、偷渡」作連結而引發巨大爭議；不過德拉瓦州議會眾議員決議，由於布雷迪的發言脈絡未涉議事程序，因此雖然「無法容忍」但不會祭出紀律處分。

布雷迪在6月27日在一封與朋友討論性產業合法化議題的電子郵件中說：「提供性服務之後，強姦案、或是裝著『中國佬』(Chink)的貨櫃到威明頓港(Port of Wilmington)的數量會少一點？」

布雷迪的言論因誤寄此信給其他民間組織而東窗事發，數名德拉瓦州眾參議會議員呼籲布雷迪辭職；不過眾議會道德委員會13日一致認為，布雷迪沒有違反議事規則，因此不會對布雷迪祭出紀律處分，儘管其言論是「不應當被容忍」的。

德拉瓦州眾議會民主黨 領袖維拉麗．朗克斯特(Valerie Longhurst)表示：「沒有先例表明，當議員在私下與與一般民眾互通有無時，議會能夠就其使用的措詞採取紀律或法律行動」，其言論的出格與否，最終還是要交由選民決定。

德拉瓦州議會兩黨法律專家都指出，議員因為立法程序以外的言論受懲處的先例一開，可能引發「滑坡效應」，屆時其他議員或民眾都可以因為認定其措詞「冒犯」而指責某位議員，最終會侵犯憲法第一修正案對言論自由的保障。

部分議員反對道德委員會的決定；德拉瓦州眾議會議員威爾遜-安東(Madinah Wilson-Anton)表示，布雷迪的行為應該已經構成規章中有關「損害議會名譽」，以及「不適任議員職務」等內容。

事發之後，德拉瓦州議會民主黨團要求布雷迪接受種族敏感方面的講座，也要多與亞裔社群接觸，以重拾信任；不久後，布雷迪還表示不會再尋求連任。