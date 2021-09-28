我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

德拉瓦州議員布雷迪歧視華裔 州眾議會委員會：不懲處

編譯洪毅／綜合報導
德拉瓦州州眾議員布雷迪在一封信件中，以冒犯性字眼指稱華裔，不過德拉瓦州議會眾議員決議，由於布雷迪的發言脈絡未涉議事程序，因此不會祭出紀律處分。(取材自臉書)
德拉瓦州州眾議員布雷迪在一封信件中，以冒犯性字眼指稱華裔，不過德拉瓦州議會眾議員決議，由於布雷迪的發言脈絡未涉議事程序，因此不會祭出紀律處分。(取材自臉書)

德拉瓦州眾議員布雷迪(Gerald Brady)日前在一封信件中，以冒犯性字眼指稱華裔，並將華裔女性與「性、偷渡」作連結而引發巨大爭議；不過德拉瓦州議會眾議員決議，由於布雷迪的發言脈絡未涉議事程序，因此雖然「無法容忍」但不會祭出紀律處分。

布雷迪在6月27日在一封與朋友討論性產業合法化議題的電子郵件中說：「提供性服務之後，強姦案、或是裝著『中國佬』(Chink)的貨櫃到威明頓港(Port of Wilmington)的數量會少一點？」

布雷迪的言論因誤寄此信給其他民間組織而東窗事發，數名德拉瓦州眾參議會議員呼籲布雷迪辭職；不過眾議會道德委員會13日一致認為，布雷迪沒有違反議事規則，因此不會對布雷迪祭出紀律處分，儘管其言論是「不應當被容忍」的。

德拉瓦州眾議會民主黨領袖維拉麗．朗克斯特(Valerie Longhurst)表示：「沒有先例表明，當議員在私下與與一般民眾互通有無時，議會能夠就其使用的措詞採取紀律或法律行動」，其言論的出格與否，最終還是要交由選民決定。

德拉瓦州議會兩黨法律專家都指出，議員因為立法程序以外的言論受懲處的先例一開，可能引發「滑坡效應」，屆時其他議員或民眾都可以因為認定其措詞「冒犯」而指責某位議員，最終會侵犯憲法第一修正案對言論自由的保障。

部分議員反對道德委員會的決定；德拉瓦州眾議會議員威爾遜-安東(Madinah Wilson-Anton)表示，布雷迪的行為應該已經構成規章中有關「損害議會名譽」，以及「不適任議員職務」等內容。

事發之後，德拉瓦州議會民主黨團要求布雷迪接受種族敏感方面的講座，也要多與亞裔社群接觸，以重拾信任；不久後，布雷迪還表示不會再尋求連任。

德拉瓦州 眾議員 民主黨

上一則

輝瑞補強針 大華府3地有條件開打

下一則

華府罰單免繳逾期費 延至12月31日

延伸閱讀

多次性侵還賣女兒 德拉瓦州牧師判賠150萬

多次性侵還賣女兒 德拉瓦州牧師判賠150萬
場邊人語／兩地戰勢 關乎一事

場邊人語／兩地戰勢 關乎一事
場邊人語／宿將新局 智勇兼具

場邊人語／宿將新局 智勇兼具
費城鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

費城鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務
NFL開幕戰／海盜31：29牛仔 詹姆斯為布雷迪助威

NFL開幕戰／海盜31：29牛仔 詹姆斯為布雷迪助威
拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔

拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了