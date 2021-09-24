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新州僑教座談 推廣台灣華語文學習中心

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中文學校協會召開僑教座談，推廣「台灣華語文學習中心」，大家異口同聲喊讚。（記者孫影真／攝影）
新澤西中文學校協會召開僑教座談，推廣「台灣華語文學習中心」，大家異口同聲喊讚。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會會長戴松昌日前召開僑教座談，邀請當時來美訪問的中華民國僑務委員會委員長童振源與會，推廣「台灣華語文學習中心」，由僑委會僑教處副處長黃正杰簡報成立現況以及申辦規則；英華語言學校、中部慈濟、普林斯頓、中部、愛迪生、梅山、聯合、新海、孟郡等中文學校校長與校務人員約40人出席。

童振源表示，因應主流社會對學習華語文的需求日益增加，僑教目前正走向歷史轉折契機，僑校除了現有的教學之外，也需要轉型步入主流社會；他說，這項合作案由美方提出，與台灣合作，僑委會將整合政府各部會共同協助，在美歐各地成立「台灣華語文學習中心」。

黃正杰簡報時，依計畫期程、參與對象、申辦步驟、深耕計畫、輔助行銷、經費補助與績效評鑑等逐步解說「台灣華語文學習中心」的成立規章。

深耕計畫包括提供教師研習、使用雙語課本與「全球華文網」數位教材、舉辦文化活動、青年營隊、語文班、觀摩團、英語服務營、以及國際競賽，讓歐美學員在自由多元的環境下學習華語；由各駐外館處推薦及協調適合的僑校或僑團申請，經駐外館處核轉僑委會。

「台灣華語文學習中心」目前已成立18所，涵蓋新州梅山與普林斯頓、加州、馬里蘭、維吉尼亞、俄亥俄、喬治亞，佛州及英、法、德等國；黃正杰表示，依他的經驗與判斷，新州16所中文學校均有潛力設置華語文中心。

紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、教育組主任楊敏玲、僑務委員會僑民處北美科科長莊博智、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷、橋水市學區理事李靜娟與數名僑社負責人當天也陪同參加。

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