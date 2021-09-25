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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

大流行過後，團聚賀中秋抽煙成往事，親友保安康

紐約訊

  社交距離、城鎮封鎖、隔離防疫、活動取消，大家經歷了漫長鬱悶的一年 。佳節將至，許多居美華人仍按傳統相約親友團聚，掛上燈籠，賞月和吃月餅。那麼，我們該如何策劃一個安全且健康的聚會呢？

  遵循CDC的防疫指南和抗疫規範指引-畢竟疫情仍在繼續，CDC 仍然建議您在日常事務中謹慎行事 。CDC 擁有與抗疫、防疫相關的大量資料以供參考，供你掌握保護自己和親朋不受疫情侵害的辦法 。

  提升擊敗新冠病毒 COVID-19 的機率—戒煙！ 吸煙的成年人患新冠病毒重病的風險高於非吸煙者。如果您吸煙，那麼保護您肺部健康最佳選擇就是戒煙！

  「你能戒煙！ 」加州大學聖地亞哥分校的家庭醫學與公共衛生科朱書宏教授說：「你嘗試戒煙的次數越多，就越接近成功，這樣你和你的家人、朋友就可以共享健康和快樂！」

  以下是一些幫助你開始戒煙的小貼士：

1. 確定戒煙的動機

越能認清自己的戒煙動機，你便越可能開始戒煙 。 想想你戒煙是為了改善呼吸？ ?取更多與家人相聚的時間？ 寫下任何促使你戒煙的原因 。 一個有力的原因會使你堅持不抽煙，特別當抽煙的誘惑來臨時。一個有力的原因會使你堅持不抽煙，特別當抽煙的誘惑來臨時。

  2. 致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或在 www.asq-chinese.org在線登記 。

如果吸煙者曾經乾戒而未能成功，何不嘗試使用免費的專業戒煙服務 。 ASQ 《華語戒煙專線》 已經被臨床證實能倍增戒煙的成功率 。 訓練有素的顧問會幫助你做一個適合你個人的戒煙計劃，同時為吸煙者提供兩個星期免費的尼古丁貼片並郵寄到你府上 。

  3. 尋求支持

根據研究顯示，旁人的支持確實有助成功戒煙。趁中秋節團聚時告知可信任的人你戒煙的決定，讓他們知道怎樣配合你的計劃和為你打氣。*您也可以發簡訊【戒煙】至 66819以接收中文幫助戒煙的小貼士 。

  經歷了這一次新冠大流行之後，我們不會將聚會視為理所當然。請立即聯繫 ASQ《華語戒煙專線》開始您的戒煙之旅！

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ 已經為超過 18，000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得二周免費的戒煙貼片ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上 10:00am 至凌晨 12:00am）。可以通過以下任何一種方式與我們聯繫：國、粵語1-800-838-8917。www.asq-chinese.org 。

美國 防疫 CDC

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