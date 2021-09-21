賓州元月以來逾3.5萬突破性感染 僅占所有病例6%

賓州自元月以來，共有約3萬5000名已完成接種疫苗的民眾遭突破式感染，占該州整體患病人數的6%。(美聯社)

賓州 衛生官員公布的最新數據顯示，自元月以來，賓州約有3萬5000名已完全接種者仍遭突破性感染，占該州整體患病人數的6%，其中因此住院人數約1800人、死亡人數213人。

統計結果表明，未施打疫苗 及應接種兩劑但只打了一劑的民眾，感染風險是完全接種者的七倍，死亡風險更多出八倍。

賓州衛生廳代理廳長艾莉森‧賓姆(Alison Beam)表示，接種過疫苗的民眾罹患新冠肺炎的比例比起未接種的民眾低非常多，顯示疫苗有巨大功效；她說：「即便面對Delta病毒，現有的疫苗也能夠有效預防重症與死亡，我們希望所有未接種疫苗的民眾，能盡快與家庭醫師討論疫苗接種的問題。」

此外，在疫情 期間，州長沃爾夫(Tom Wolf)以行政命令關閉了許多「非民生必要」的商家，但同時也允許商家提出豁免申請；州政府公布突破式感染人數數據的同時，也公布了疫情期間申請「停業豁免計畫」商家的申請狀況。

根據州政府的統計，共收到4萬2380分豁免申請，並批准了其中的7000分；然而，由於部分相同類型的商家有些得以豁免，有些卻不行，引起未被批准豁免業主的不滿，質疑州政府受關說或不當政治壓力的影響。

共和黨籍審計長德福爾(Timothy DeFoor)對此表示，州政府在審核申請時應無不當外部因素的介入，但他確實對州政府的審核過程有疑問，他說：「豁免申請匆促上路，配套措施不足，審核標準和流程也不夠明確、透明，導致營業人在申請時常獲得前後不一的答覆。」