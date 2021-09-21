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法官拒頒禁制令 新州學生仍得戴口罩 原告擬上訴

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州長墨菲針對全州各級學校頒布口罩強制令，部分不願遵守規定的學生與家長請求法院頒布禁制令暫停實施，但遭駁回。(美聯社)
新澤西州長墨菲針對全州各級學校頒布口罩強制令，部分不願遵守規定的學生與家長請求法院頒布禁制令暫停實施，但遭駁回。(美聯社)

新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)要全州各級學校強制戴口罩，部分不願遵守規定的學生與家長向聯邦法院興訟，請求法院頒布禁制令暫停實施州長的行政命令；新州聯邦地區法院作出裁定，駁回原告聲請。

法官麥諾提(Kevin McNulty)在諭知裁定前，簡述駁回理由；他說：「本案審理期間，原告方無法說服本院其持以聲請禁制令的理由合理，反而被告方能提出聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫建議為佐證。本案仍可上訴。」

獲悉法院裁定後，州政府發言人亞莉山卓．亞特曼(Alexandra Altman)表示：「新州口罩強制令的決策過程，完全依照CDC及美國兒科學會(AAP)的防疫指示，戴口罩是阻止病毒傳播，並讓所有教職員和學生能夠安全回到教室，是實體授課最有效的方法。」

共同原告之一的反口罩團體「自由新州學童」(Free NJ Kids)創辦人凱莉．福特(Kelly Ford)則表示，法院的駁回裁定令人失望，但有信心能在抗告審中勝訴；她說：「口罩強制令實實在在地傷害孩子們的健康，而州政府又提不出強有力的科學證據證實口罩與防疫間的必然關係，法官決定駁回聲請的裁定令人失望。」

而原告律師亞弗蘭(Bruce Afren)則針對頒布禁制令的「權限」問題提出質疑，認為州政府無權強制民眾戴口罩；他說：「如果有任何一個孩子因為我們不戴口罩而染疫死亡，無疑是一起重大悲劇；然而，現在的爭論點在於州政府根本沒有頒布口罩強制令的法源依據，不能僅以『避免死亡』這樣籠統的理由，就限制本州公民的基本自由。」

然而，整體而言，新澤西民眾絕大多數仍然支持州政府的政策，堅決不戴口罩的人只是少數；孟莫斯大學(Monmouth University)8月的民調結果指出，全州約有67%的登記選民與69%的父母，支持州政府在各級學校內實施的口罩強制令。

口罩 防疫 新州

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