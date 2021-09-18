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開發空中計程車 新州占領先地位 吸引聯航、空軍投資

編譯柯立偉╱綜合報導
在空中計程車技術開發的領域中，新澤西州的公司占有領先地位。圖為國際消費電子展的一款空中計程車模型。(Getty Images)
在空中計程車技術開發的領域中，新澤西州的公司占有領先地位。圖為國際消費電子展的一款空中計程車模型。(Getty Images)

美國國家航空暨太空總署(NASA)本月在加州進行一項六人飛機載客測試，預計將能為普通民眾開發出通勤方式的新選擇，讓短程飛行不再是夢想；新澤西州建築師事務所PS&S老闆薩托(John Sartor)就指出，解決交通壅塞問題的方向，已擺脫傳統，擴展到三維(3D)空間。

在空中計程車技術開發的領域中，新澤西州的公司占有領先地位，以PS&S為首的多家新澤西公司吸引了來自聯合航空(UA)及空軍的大量投資；聯邦航空管理局(FAA)更與NASA合作，將在新州大西洋城機場(ACY)建立空中交通網，聯絡機場與大西洋城的賭場。

此外，羅文大學(Rowan University)也針對空中載客計程車展開人工智能的研究，希望能讓這些空中計程車自動規畫最佳路線及著陸地點。

薩托表示，這種新型的交通模式將會為新澤西州帶來正面效應，帶動周邊產業的發展；他說：「雖然建設空中路網還需要時間，但只要接受這種交通模式的人變多以後，就能帶動附近的房地產、購物、娛樂等產業，創造更多就業機會。」

FAA對於這項新技術也相當期待，執行主任梅克爾(Jay Merkle)就表示，希望空中計程車普及之後，能夠補足現在一些沒有航空服務的地方的不足。

不過，即便技術允許，空中計程車的構想仍然面臨與傳統航空公司競爭空域的問題，梅克爾就認為傳統航空公司不會輕易讓出現正使用中的空域，因此空中計程車初期只能在低空運行；NASA就表示雖有望在2023年開始核准這種交通模式有限運作，但初期規畫只在400呎至2000呎間的低空建立空中廊道。

不過，仍有傳統航空公司積極搶進這塊市場，如聯合航空今年就向空中計程車開發商「亞契航空」(Archer Aviation)訂了200架尚未飛行的空中計程車，總價共10億元。聯合航空表示：「聯航對此契約仍有保留權，將視亞契航空能否取得安全認證，並符合本公司的業務需求。」

新澤西州 NASA 梅克爾

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