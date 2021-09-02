頻遭騷擾 新州單親媽控物業種族歧視

全美第四大房產物業「艾瓦隆社區公司」遭新州博根郡一名帶著三個孩子的單身媽媽指控租房期間種族歧視，要求賠償。(Getty Images)

全美第四大房產物業「艾瓦隆社區公司」(AvalonBay Communities)日前遭新州 博根郡(Bergen)一名帶著三個孩子的單身媽媽指控種族歧視 ，違反新州的「反報復房客法」(Tenant Anti-Reprisal Act)，導致其精神上的痛苦，因此請求精神慰撫金。

單親媽媽梅麗莎‧達諾(Melissa Dano)在起訴書中指控，她2016年9月間帶著三個非裔 孩子入住艾瓦隆公司位於威斯蒙車站(Wesmont Station)附近的一座公寓；入住沒多久後，就遭誣指她其中一個小孩對社區內的白人婦女謾罵，此後住在該公寓的幾年中，不斷遭到艾瓦隆物業人員歧視性的騷擾。

根據起訴書內容，達諾的孩子不但被物業人員稱作「壞小孩」，還造謠說這三個孩子常因尋釁滋事而出入警局；甚至在他們居住的公寓窗外安裝探照燈，打亂一家人生活作息。當達諾對探照燈提出抗議時，物業人員還回嗆：「這是我們的土地，愛幹嘛就幹嘛。」

此外，達諾也指控物業公司對他們實施「種族隔離」，禁止他們進入社區的公共區域，導致孩子們放學回家時，不得不繞道行走；而且，工作人員對於達諾提出任何關於房屋修繕的問題都消極不處理，結果去年夏天屋內空調故障無法維修，導致室內長出黴菌。

達諾表示：「是一名維修工私下告訴我，物業公司特別交代不要理會我們的要求，等『更好的白人』搬進來時再處理這些問題。」

面對達諾提出的指控，艾瓦隆社區公司低調未多做回應，僅發聲明表示：「本公司向來要求所有員工確切落實公平住房法精神，倘若員工有任何種族歧視行為，必依法嚴懲絕不偏私。」