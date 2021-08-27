新州大麻合法 近半城鎮卻不准開店

新州「大麻除罪化法」已於7月1日生效，然而新州565個市鎮中，共有280個決定暫不允許開大麻店。圖為一家大麻店的招牌。(美聯社)

新澤西州「大麻除罪化法」已於7月生效，然而該法案中明訂各城鎮有權在8月21日以前，選擇是否允許城鎮內開設大麻店，允許的城鎮亦須在8月21日前自行制定相關規範，但根據目前統計，新州 565個市鎮中共有280個決定暫不放行，比例近半。

根據州議會法案規定，暫不允許境內開設大麻店的城鎮，隨時可以允許開設，但8月21日以前未表態究竟是否允許開設的城鎮，五年內只能根據州法規定施政，不得對在當地開設的大麻店家施加以該法未課予之責任義務。

從地理分布來看，新州對大麻合法化 最歡迎的城鎮主要分布在中南部，但開放的比例也不到50%；濱海城鎮的態度則最為保守，只有19%直接適用州議會法案。

現階段在市鎮層級暫時禁售大麻算是兩黨共識，如民主黨 票倉博根郡(Bergen County)郡約有10個城鎮全面禁止大麻店的開設；同樣暫時禁止開設大麻店的密德市(Middletown)共和黨籍市長派瑞(Tony Perry)則說：「很多問題都還沒有答案，所以先看看其他地方實施方式及成效後，再做決定。」

不過，民主黨執政的紐瓦克(Newark)已決定全面開放，希望能夠大幅度增加該市稅收，並通過了一系列的自治條例，規範關於大麻儲存安全、氣味管制、及大麻店開設地點等事宜。

對大麻做部分限制的地方，則包含新州首府翠登(Trenton)、大西洋城(Atlantic City)和弗萊明頓(Flemington)。翠登郡議會通過自治條例，限制市中心至多僅能有10間大麻商店；而大西洋城則禁止對任何21歲以下的青年販售大麻；弗萊明頓則是選擇允許開設大麻店，但不允許批發商進駐。