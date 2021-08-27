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新州軍事基地 迎首批阿富汗難民

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合軍事基地，預計將收容9500名阿富汗難民。(取材自臉書)
新澤西州麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合軍事基地，預計將收容9500名阿富汗難民。(取材自臉書)

拜登政府目前極力協助接運阿富汗難民至美國，其中安置在新澤西州的麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合軍事基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst，簡稱JB MDL)的首批難民共計1300人，已於24日晚間抵達該基地。

JB MDL基地預計將收容9500名阿富汗難民，軍方也不斷在這些基地儲備物資；另外，聯邦政府將與其他難民安置組織聯繫合作。

協助安置難民的官方組織之一Interfaith Rise透露，日前他們試圖幫一名阿富汗男子和他懷有七個月身孕的妻子逃離，據稱該名男子在喀布爾(Kabul)機場等了12個小時，就為了能替妻子爭取機位；他也形容自己的壓力非常大，過去兩周無法入睡，他說：「我的妻子現在非常情緒化，她告訴我，這絕不是她期望抵達美國的方式。」

另一名男子穆巴里茲(Sayed Mubariz)則是在兩個月前幸運逃離，他說：「當我在阿富汗的每一天，我都以為自己會死」。

穆巴里茲因為工作的關係獲得特別移民簽證(SIV)，但他的家人卻得滯留阿富汗，他透過媒體向拜登總統陳情：「拜登總統，請你多延後一兩個月再走吧，至少讓這些睡在機場外的阿富汗人離開。」

白宮目前仍按照計畫在8月31日撤軍，Interfaith Rise原訂收容24個難民家庭，也同意擴增到100個；新州高地公園歸正教會(Reformed Church of Highland Park)牧師卡博-戴爾(Seth Kaper-Dale)表示：「這是Interfaith Rise成立以來，第一次同時收容這麼多人。」

該組織將協助安置所有難民、為他們找工作，幫助他們適應美國的生活，而欲提供援助的民眾也可前往官方網站interfaithrise.org。

新澤西州麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合軍事基地，預計將收容9500名阿富汗難民。...
新澤西州麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合軍事基地，預計將收容9500名阿富汗難民。(取材自臉書)

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