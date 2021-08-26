民調：近7成新州民眾挺學校口罩令

民調顯示在新冠疫情籠罩下，新州多數家長支持學校祭出戴口罩的要求，但是對是否應當祭出疫苗接種則持保留態度。(美聯社)

新澤西州孟莫斯大學(Monmouth University)23日發布民調，顯示在新冠疫情籠罩下，新州 多數家長支持學校祭出戴口罩的要求，但是對是否應當祭出疫苗 接種則持保留態度；此外，在疫情升溫之下，對政府的滿意度也呈現下降趨勢。

該8月11日至16日間進行的民調顯示，67%的新澤西州民眾、或69%家中有18歲以下子女的新州家長支持，不論有無接種疫苗，學校教職員工生都應該戴口罩；這是目前新州在防疫 上，因應開學即將到來的新規定。

但是新州民眾對學校能否祭出教職員工生強制接種疫苗的看法較為保留，家長尤其如此。

只有53%新州民眾支持，12歲以上國、高中的教職員工生強制接種疫苗，家長的支持度則為44%；在12歲以下可以接種疫苗的前提下，只有45%的民眾支持讓小學教職員工生接種疫苗，家長的支持度更只有39%。

孟莫斯大學民調機構主任穆雷(Patrick Murray)表示，反對戴口罩的聲音其實來自很小眾的群體，但如果想祭出接種要求，可能會遭至家長們的反對。

此外，53%的新州家長認為，開學後學校應該完全採行面授教學，40%主張應與線上遠距教學混合，6%支持完全遠距教學。

與5月時的民調相比，疫情升溫也影響民眾對政府觀感：認為州政府防疫措施適當的民眾，從58%降至45%；認為州政府做得不夠的民眾，從13%上升到24%；認為「防疫措施太過」的民眾，則從28%降至25%。

對州長墨菲的防疫表現滿意度，則從65%降至61%；對拜登總統的防疫表現滿意度，則從65%降至54%。

其他數字顯示，擔憂自己或家人染疫變重症的民眾從37%上升至43%，無論如何都不會接種疫苗的民眾，則從14%降至10%。