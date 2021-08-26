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新州擴大疫苗令 強制教師、州府員工接種

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州長墨菲進一步擴大疫苗強制令，所有州府員工、包含大學在內的各級學校教師均須接種疫苗。(美聯社)
新澤西州長墨菲進一步擴大疫苗強制令，所有州府員工、包含大學在內的各級學校教師均須接種疫苗。(美聯社)

為因應Delta變種病毒肆虐，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)23日進一步擴大疫苗強制令，所有州府員工、包含大學在內的各級學校教師均須接種疫苗；未在10月18日以前接種者，均必須每一至兩周接受一次新冠病毒PCR篩檢

在此之前，墨菲在本月初已下令要求醫院、長照中心、監獄、各級公私立醫療院所員工，以及和其他前線、暴露於高染疫風險之中的工作人員都必須在9月7日前完成疫苗接種，否則需接受定期病毒篩檢；如今州府再度頒令強制特定族群接種疫苗，使新州成為繼加州、夏威夷州後，全國第三個全面要求教職員接種的州。

新州新冠疫情持續攀升，因此各界原本就預期州長會頒行疫苗強制令。

州長表示，這項疫苗強制令的適用對象廣泛，除了州政府所有機構員工以外，也包含各級學校教師及學校行政人員，且不論州政府員工及學校教師是全職、兼職或約聘，均必須接種。

州長說：「我們正竭盡所能地確保新學年度能夠順利開學，口罩及疫苗強制令再搭配其他的防疫措施，正是我們恢復實體授課的重要工具。」

此外，宣布教師強制接種令以前，政策就已獲得州內最大學區紐瓦克(Newark)教師工會的支持，因此預料不會招致重大反彈；該公會不只行文要求教師盡速施打，還表明非因醫療原因而拒絕接種者，工會不會幫忙支付PCR檢測費用。

疫苗 新州 篩檢

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